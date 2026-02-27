Tesla ha appena ampliato la sua offerta con una novità che molte famiglie stavano aspettando: la Model Y a 7 posti. Dopo aver lanciato versioni più economiche ed efficienti del suo SUV elettrico, l’azienda di Elon Musk punta ora, anche in Italia, sulla versatilità per conquistare definitivamente il mercato delle famiglie numerose.

Nuova Tesla Model Y a 7 posti: spazio e versatilità senza compromessi

La terza fila di sedili rappresenta il cuore dell’innovazione di questa Model Y. I due sedili aggiuntivi, rivolti in avanti e completamente abbattibili, offrono quella flessibilità che alcune famiglie potrebbero richiedere. L’accesso è stato pensato nei minimi dettagli: basta premere i pulsanti posizionati sugli schienali dei sedili esterni della seconda fila per farli scorrere in avanti e ripiegare, facilitando ingresso e uscita dalla terza fila.

Nonostante l’aggiunta di due posti, Tesla non ha sacrificato lo spazio di carico. Con 2.094 litri di volume totale disponibile, la Model Y a 7 posti mantiene una capacità di stivaggio impressionante. Anche viaggiando con tutti e sette i posti occupati, restano disponibili 381 litri dietro la terza fila e 116 litri nel frunk anteriore, sufficienti per due bagagli a mano e due borse grandi.

Per quanto concerne l’esperienza, i passeggeri della prima fila dispongono del consueto touchscreen da 16 pollici e di sedili ventilati e riscaldati che si sincronizzano automaticamente con il climatizzatore. La seconda fila non è da meno, con un touchscreen da 8 pollici dedicato all’intrattenimento e al gaming, compatibile con cuffie Bluetooth per guardare film durante i viaggi più lunghi.

Anche chi siede nella terza fila può contare su comfort e praticità: posizionati strategicamente sotto il vetro posteriore per garantire spazio per la testa, questi sedili dispongono di due prese USB-C per la ricarica dei dispositivi mobili. L’esperienza audio è garantita dall’impianto a 15 altoparlanti e 1 subwoofer, mentre il tetto panoramico in vetro offre una visuale aperta su tutto l’abitacolo.

Disponibilità e prezzi per il mercato italiano

Dal 26 febbraio 2026, la Model Y Premium Long Range a trazione integrale a 7 posti è ordinabile al prezzo di 55.490 euro (esclusi messa su strada e oneri aggiuntivi). Di fatto, la configurazione a 7 posti richiede un esborso in più di 2.500€. Le consegne inizieranno ad aprile 2026, con i veicoli prodotti nella Gigafactory di Berlino-Brandeburgo. L’autonomia dichiarata raggiunge i 600 km WLTP, mentre sono disponibili soluzioni finanziarie agevolate a partire dal 2,99% TAN per il leasing e 3,49% TAN per la maxirata.

Vuoi ordinare la nuova Model 7 a 7 posti o un altro veicolo Tesla? Ricevi 1.000 chilometri di ricariche gratuite alle stazioni Supercharger o € 500 di sconto con il nostro link referral.