La startup di wearable CUDIS ha presentato questa settimana la sua nuova serie di anelli per il monitoraggio della salute. Il dispositivo in questione include diverse funzionalità, tra cui un “agent coach” basato sull’intelligenza artificiale progettato per aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi fitness.

In un mercato ormai particolarmente affollato, l’azienda punta a distinguersi dalla concorrenza non limitandosi a fornire metriche sulla salute, ma incentivando i comportamenti sani attraverso un sistema a punti. È un approccio che mescola i wearable tradizionali, la gamification e un marketplace integrato per provare a proporre qualcosa di diverso rispetto alla concorrenza e che possa tradursi in benefici concreti per gli utenti.

Come funziona il sistema di punti e l’AI Coach

Gli utenti accumulano “health points“ digitali completando attività salutari: dormire a sufficienza, raggiungere i 10.000 passi giornalieri, praticare sport e interagire con il coach AI dell’anello. I punti possono poi essere riscattati in un marketplace integrato per ottenere sconti su integratori e altri prodotti legati al benessere.

L’azienda spiega che si tratta di un meccanismo pensato per mantenere alta la motivazione nel lungo periodo, trasformando le buone abitudini in ricompense tangibili.

Il coach AI sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per creare programmi personalizzati che includono attività quotidiane, protocolli di recupero, raccomandazioni su integratori e, quando necessario, riferimenti diretti a professionisti medici.

Il CEO e co-fondatore Edison Chen ha spiegato a TechCrunch la filosofia dietro il sistema:

“L’AI riconosce quando stai andando nella direzione sbagliata, come sonno cronicamente scarso, HRV in calo o frequenza cardiaca a riposo elevata, e suggerisce cambiamenti nello stile di vita oppure ti mette in contatto con un professionista. Il controllo sta nel percorso di escalation verso l’assistenza appropriata.”

Metriche e “Ritmo di invecchiamento”

L’anello traccia numerose metriche corporee e comportamenti quotidiani: qualità del sonno, gestione dello stress, movimento e recupero. Questi dati vengono utilizzati per calcolare il “Pace of Aging” (PoA), un indicatore che mostra se il corpo sta invecchiando più velocemente o più lentamente rispetto all’età anagrafica.

Chen ha descritto il target dell’azienda: “Siamo bravi nel riconoscimento di pattern per persone sane che cercano di ottimizzarsi.”

Dal lancio del primo wearable nel 2024, CUDIS ha venduto oltre 30.000 unità tra i primi due modelli. La base utenti dell’app è cresciuta fino a 250.000 persone distribuite in 103 paesi.

“I nostri mercati più forti finora sono stati Nord America, Europa e Asia,” ha dichiarato Chen.

Sicurezza dei dati e finanziamenti

In questo l’azienda ha annunciato di adottare un approccio diverso rispetto alla concorrenza, affermando di mantenere i dati degli utenti crittografati e sicuri tramite la blockchain Solana. CUDIS è stata descritta in passato come una “web3 AI wellness company“, posizionandosi all’intersezione tra wearable, intelligenza artificiale e tecnologie decentralizzate. TechCrunch, la fonte di questo report, precisa di non aver potuto testare direttamente l’anello per verificare le affermazioni sulla sicurezza.

Infine, CUDIS ha annunciato un round seed da 5 milioni di dollari nel 2024, guidato da Draper Associates e partecipato da diversi investitori legati al mondo blockchain, tra cui Skybridge, DraperDragon, Monke Ventures e Foresight Ventures.

L’azienda prevede inoltre di lanciare presto una campagna Kickstarter per il nuovo prodotto, che, grazie alle funzioni AI, alla ramificazione e alla scelta dell’infrastruttura blockchain Solana, si posiziona ora tra gli indossabili più interessanti in arrivo.