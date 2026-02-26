Trovare un dispositivo che unisca la portabilità di un tablet alla potenza di una workstation non è mai un’impresa semplice. Apple iPad Pro 11” (M5), nella sua configurazione più potente, rompe questa barriera e oggi diventa protagonista di un’offerta “di lavoro” su Amazon. Parliamo del modello equipaggiato con l’innovativo chip M5, un incredibile storage da 2 TB e il prestigioso vetro nanotexture, pensato per i professionisti che non accettano compromessi. Con la promozione attuale, il prezzo scende a 2.209€, un’occasione notevole per creativi, designer e power user che cercano il massimo delle prestazioni in un formato elegante e versatile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo gioiello tecnologico e i termini dell’offerta.

Apple iPad Pro 11” (M5): una workstation portatile con Display OLED

Questo iPad Pro 11” non è un semplice tablet, ma un vero e proprio strumento di lavoro progettato per gestire carichi di lavoro intensivi. Il cuore del dispositivo è il rivoluzionario chip Apple M5, una CPU a 9-core affiancata da una GPU a 10-core e da un Neural Engine a 16-core, in grado di accelerare le operazioni di intelligenza artificiale e machine learning. Questa potenza, unita a ben 16 GB di RAM e a un’unità di archiviazione da 2 TB, lo rende la scelta ideale per l’editing video in 4K, la modellazione 3D e il multitasking più spinto.

Il display è un altro punto di forza assoluto. Si tratta di un pannello Ultra Retina XDR da 11 pollici con tecnologia OLED, che garantisce neri perfetti, un contrasto eccezionale e una luminosità di picco sbalorditiva. La versione in offerta include anche il trattamento in vetro nanotexture, una finitura opaca che minimizza i riflessi in qualsiasi condizione di luce, essenziale per chi lavora in ambienti molto illuminati o all’aperto. La precisione cromatica è di livello professionale, rendendolo perfetto per fotografi e grafici.

Le specifiche tecniche di alto livello includono:

Processore : Chip Apple M5 con CPU 9-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core.

: Chip Apple M5 con CPU 9-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core. Display : Ultra Retina XDR da 11″ con tecnologia OLED e vetro nanotexture.

: Ultra Retina XDR da 11″ con tecnologia OLED e vetro nanotexture. Archiviazione : 2 TB di spazio interno, ideale per progetti di grandi dimensioni.

: di spazio interno, ideale per progetti di grandi dimensioni. Fotocamere : Sistema avanzato con fotocamera posteriore da 12MP e ultra-grandangolare frontale da 12MP, arricchito da uno scanner LiDAR per esperienze di realtà aumentata immersive e una messa a fuoco più rapida.

: Sistema avanzato con fotocamera posteriore da 12MP e ultra-grandangolare frontale da 12MP, arricchito da uno per esperienze di realtà aumentata immersive e una messa a fuoco più rapida. Connettività : Supporto per Wi-Fi 7 , lo standard più recente per connessioni wireless ultra-veloci e stabili.

: Supporto per , lo standard più recente per connessioni wireless ultra-veloci e stabili. Autonomia: Batteria progettata per garantire un’intera giornata di lavoro senza interruzioni.

L’offerta su Amazon: sconto e disponibilità

Il prezzo di listino per questa specifica e potentissima configurazione dell’Apple iPad Pro 11” (M5) è di 2.459€. Grazie alla promozione attualmente attiva su Amazon, è possibile acquistarlo al prezzo eccezionale di 2.209€. Si tratta di un risparmio netto di 250€, che corrisponde a uno sconto di oltre il 10% su un prodotto di fascia altissima appena lanciato sul mercato. Un’opportunità di questo tipo su un modello top di gamma Apple è estremamente rara.

L’offerta è disponibile su Amazon e riguarda specificamente la variante color Argento con connettività Wi-Fi. È importante sottolineare che la promozione si applica al modello con 2 TB di storage e vetro nanotexture, la configurazione più costosa e desiderabile. La spedizione è gestita direttamente da Amazon, garantendo rapidità e affidabilità nella consegna. Come spesso accade per prodotti di questa fascia, le scorte potrebbero essere limitate, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa eccellente opportunità di acquisto.

