Roborock annuncia oggi l’arrivo in Italia di un nuovo aspirapolvere wet&dry senza fili, mostrato durante il CES 2026 di Las Vegas: si chiama Roborock F25 ACE Pro e mette a disposizione una tecnologia schiumogena di nuova generazione progettata per affrontare lo sporco ostinato in un’unica passata. Scopriamo cosa è in grado di fare e come approfittare dell’offerta di lancio, che prevede uno sconto di 100 euro.

Roborock F25 ACE Pro debutta in Italia con JetFoaming e 25.000 Pa

Roborock F25 ACE Pro fa il suo esordio nel nostro Paese e porta al debutto la tecnologia JetFoaming, pensata per combattere lo sporco più ostinato senza la necessità di fare più passaggi. Tra le caratteristiche chiave del nuovo prodotto possiamo inoltre citare la potenza di aspirazione di 25.000 Pa, il serbatoio dell’acqua del 35% più capiente rispetto alle generazioni precedenti, il rullo avanzato anti-groviglio e la base per l’autopulizia.

L’aspirapolvere wet&dry si distingue soprattutto per l’accennata tecnologia JetFoaming: si tratta di un sistema di schiuma ultra-densa capace di trasformare 1 ml di soluzione detergente schiumogena in 167 milioni di microbolle, progettate per aderire, sciogliere e sollevare la macchie più ostinate (come gocce di unto o residui di dentifricio). Basta tenere premuto sul pulsante del grilletto per attivarlo: l’aria si miscela alla soluzione e la spruzza attraverso l’ugello anteriore, distribuendola in uno strato uniforme.

F25 ACE Pro di Roborock offre 25.000 Pa di aspirazione, 30 N di pressione verso il basso e una rotazione della spazzola di 430 RPM: può sollevare la polvere incrostata e affrontare sia lo sporco secco sia quello umido, senza temere capelli e grovigli grazie alla lama JawScrapers a “dente di squalo” (con raschiatori a pressione costante). I test SGS hanno riscontrato un tasso di grovigli dello 0% e un tasso di rimozione dei peli di animali domestici superiore al 90% durante i test effettuati con 2.000 ciocche di capelli lunghi 50 cm.

La modalità automatica del nuovo aspirapolvere senza fili può contare sul sensore smart DirTect per rilevare autonomamente il livello di sporco, e per regolare di conseguenza aspirazione e quantità di acqua necessaria. Riesce a pulire anche vicino ai bordi (Roborock parla di 0 mm per lato), anche sfruttando la manovrabilità garantita dalle ruote motorizzate SlideTech 2.0 a doppio motore.

A proposito di manovrabilità, il corpo del nuovo modello offre la funzione FlatReach 2.0, che consente un’inclinazione fino a 180° totali in orizzontale e sfrutta i 12,5 cm di altezza per raggiungere i pavimenti sotto mobili e letti. Per la manutenzione entra in gioco la stazione abbinata, che assicura una autopulizia ad alta temperatura: può dividere grasso e residui, inibendo i batteri e lasciando il rullo pulito e libero da odori. Secondo i test TÜV SÜD, il tasso di rimozione batterica è del 99,99%.

Dopo la pulizia, il flusso di aria calda a 95°C raggiunge anche il nucleo della spazzola. La base sigillata trattiene il calore, così da prevenire non solo i cattivi odori, ma anche umidità e muffa. L’asciugatura può avvenire in modo personalizzato, sfruttando le opzioni di intensità del flusso d’aria e di velocità della spazzola a seconda delle preferenze (Roborock parla di 30 minuti a 48 dB).

Previous Next Fullscreen

Capitolo autonomia: secondo i dati riferiti da Roborock, arriva fino a 60 minuti in modalità Eco, per pulizie fino a 545 metri quadrati, mentre in modalità automatica si arriva a 40 minuti. Non manca nemmeno questa volta la compatibilità con l’app Roborock, scaricabile gratuitamente passando dal Google Play Store (per Android) o dall’App Store (per iOS). L’app permette di gestire varie impostazioni e regolazioni, tra cui i livelli di detergente: sfruttandola si può persino utilizzare la modalità di controllo remoto per guidare F25 ACE Pro senza interventi manuali, così da raggiungere i punti più difficili.

Prezzo e offerta di lancio del nuovo aspirapolvere wet&dry

Roborock F25 ACE Pro è disponibile da oggi in Italia al prezzo scontato di 549 euro, valido fino all’8 febbraio 2026. Terminata la validità dell’offerta di lancio, che prevede uno sconto di 100 euro, l’aspirapolvere sarà proposto al prezzo consigliato di 649 euro. Potete già acquistarlo sia sul sito ufficiale Roborock sia su Amazon seguendo i link qui sotto.