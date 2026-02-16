Fino al 2019, Jony Ive ha rappresentato per Apple un vero e proprio punto di riferimento per il design dei suoi principali dispositivi. La “dipartita” dalla compagnia di Cupertino non ha però fermato la sua creatività e le sue idee, e ne è testimone in particolare la nuova Ferrari Luce (mostrata per la prima volta al pubblico lo scorso ottobre) con i suoi interni, disegnati proprio dallo stesso Jony Ive: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Ferrari Luce: il design degli interni pensato da Jony Ive

Se vi state chiedendo come potrebbe essere una fantomatica “Apple Car”, forse la nuova Ferrari Luce potrebbe essere una risposta, o ci si avvicina moltissimo. Si tratta nello specifico del primo modello completamente elettrico messo a punto da Ferrari (dopo diverse sperimentazioni di modelli ibridi lanciati negli anni precedenti), e tra le caratteristiche che saltano subito all’occhio ci sono senz’ombra di dubbio gli interni, curati per l’appunto da Jony Ive, ex designer di Apple, e dalla sua compagnia LoveFrom (che conta ad oggi più di 60 dipendenti).

Il minimo comun denominatore alla base di tutto è rappresentato senz’ombra di dubbio dallo squircle, aspetto stilistico (visto in precedenza sui dispositivi Apple, come iPhone o Apple Watch) che emerge vistosamente in gran parte delle componenti interne della nuova Ferrari Luce, con diversi elementi a metà tra la forma circolare e quella squadrata.

La filosofia di Jony Ive e la sua compagnia si distacca decisamente da quanto abbiamo visto finora con Tesla e i suoi display touchscreen “a tutto tondo”, optando in questo caso per l’adozione di pulsanti fisici in grado di controllare le più svariate funzioni a bordo senza eccessive distrazioni alla guida.

Al centro troviamo un display OLED da 10,2 pollici, realizzato da Samsung, accompagnato nella parte inferiore da diversi pulsanti fisici in alluminio. A questo si accompagna il sistema di comandi posto immediatamente dietro al volante, composto nello specifico da due pannelli OLED sovrapposti tra loro, con una lancetta fisica a fare da “spartiacque” nelle vesti di finto contagiri (pur in assenza di un motore termico). Un altro aspetto innovativo è rappresentato dalla chiave della vettura, che offre al suo interno un particolare inchiostro dotato di tecnologia e-ink (simile a quello che abbiamo visto fino ad oggi sui lettori ebook), in grado di cambiare colore quando viene posizionato nel suo alloggio.

Per coloro che fossero eventualmente interessati, i preordini per Ferrari Luce cominceranno a partire dal mese di marzo, mentre per assistere al “reveal” completo bisognerà aspettare almeno fino a maggio, secondo le ultime dichiarazioni dell’ammnistratore delegato dell’azienda, Benedetto Vigna. Attendiamo quindi ulteriori novità e aggiornamenti da Ferrari, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane.