Il momento giusto per mettere le mani sul tablet più potente di Apple è finalmente arrivato. Stiamo parlando di Apple iPad Pro 11″ con il rivoluzionario chip M4, oggi disponibile a un prezzo che fa davvero la differenza. La versione da 1TB di storage, nella colorazione Argento, scende a una cifra molto interessante su Amazon, rappresentando un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per professionisti e appassionati che cercano il massimo delle prestazioni senza compromessi. Questo calo di prezzo su un modello appena rilasciato è una rarità e merita la massima attenzione. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un vero game changer e i dettagli di questa imperdibile promozione.

Apple iPad Pro 11 M4: potenza e display senza precedenti

Il nuovo Apple iPad Pro 11″ non è un semplice aggiornamento, ma un salto generazionale. Il cuore pulsante di questo tablet è il chip M4, progettato specificamente per le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale e per offrire prestazioni grafiche e di calcolo mai viste prima su un dispositivo così sottile e leggero. Il processore è dotato di una CPU a 10 core e una GPU a 10 core che, insieme al Neural Engine a 16 core, garantiscono una fluidità e una reattività eccezionali in qualsiasi scenario, dal montaggio video in 4K al gaming con ray tracing accelerato via hardware.

Il secondo protagonista è il display: per la prima volta su un iPad, troviamo un pannello Ultra Retina XDR con tecnologia OLED tandem. Questo si traduce in una luminosità estrema, un contrasto incredibile con neri assoluti e una precisione cromatica di livello professionale. La tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120Hz rende ogni interazione, dallo scorrimento delle pagine al disegno con la nuova Apple Pencil Pro, estremamente fluida e naturale. Il modello in offerta, con 1TB di archiviazione, offre tutto lo spazio necessario per progetti complessi, librerie fotografiche e applicazioni professionali.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Processore: Chip Apple M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, Neural Engine 16-core)

Display: 11″ Ultra Retina XDR con tecnologia OLED tandem e ProMotion

Archiviazione: 1TB

Fotocamere: Sistema di fotocamere posteriori da 12MP e fotocamera frontale da 12MP in orizzontale

Connettività: Wi-Fi 6E per connessioni wireless ultraveloci

Autonomia: Batteria che garantisce un'intera giornata di utilizzo

: Batteria che garantisce un’intera giornata di utilizzo Compatibilità: Supporto per la nuova Apple Pencil Pro e Magic Keyboard

Dettagli dell’offerta: un’occasione da cogliere al volo

Questa promozione su Amazon rende l’acquisto del tablet professionale di Apple decisamente più accessibile. Il prezzo di listino ufficiale per questa configurazione è di 1.949,00€, ma l’offerta attuale permette un risparmio significativo. È un’occasione da valutare rapidamente, poiché gli sconti sui prodotti Apple di ultima generazione tendono a essere molto volatili e le scorte potrebbero esaurirsi in fretta.

Nello specifico, l’offerta riguarda l’Apple iPad Pro 11″ M4 nella configurazione con 1TB di memoria interna, connettività Wi-Fi e colorazione Argento. Il prezzo precedente su Amazon era di 1.729,00€, e 1.949€ di listino, ma grazie a questo sconto è possibile acquistarlo a un prezzo nettamente inferiore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, il che garantisce la consueta affidabilità, un’eccellente assistenza clienti e tempi di consegna rapidi per gli abbonati Prime. Si tratta di una delle prime, significative riduzioni di prezzo per questo modello, rendendolo un acquisto ancora più intelligente per chi desidera il top di gamma.

Prodotto: Apple iPad Pro 11″ M4 (1TB, Wi-Fi, Argento)

Prezzo di listino Apple: 1.949,00€

Prezzo precedente Amazon: 1.729,00€

Prezzo in offerta: 1.546,40€

Risparmio effettivo: 182,60€ (circa il 10,5% di sconto sul prezzo precedente)

Negozio: Amazon.it

Disponibilità: Limitata, consigliamo di approfittarne subito.

