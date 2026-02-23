Il rapporto tra governo statunitense e aziende di intelligenza artificiale entra in una fase delicatissima, secondo quanto riportato, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, avrebbe convocato al Dipartimento della Difesa USA il CEO di Anthropic, Dario Amodei, per discutere dell’utilizzo militare del modello Claude.

L’incontro, previsto al Pentagono, arriva in un momento di forte tensione tra le parti e potrebbe rappresentare un punto di svolta nella collaborazione tra il colosso dell’IA e l’apparato della difesa americana.

Il governo USA potrebbe fare fare pressioni su Anthropic

Al centro dello scontro ci sarebbe la richiesta del Pentagono di poter utilizzare i modelli di intelligenza artificiale per qualsiasi scopo legittimo, inclusi ambiti estremamente sensibili come sviluppo di armamenti, attività di intelligence, operazioni sul campo di battaglia, utilizzo in ambienti classificati.

Anthropic avrebbe però posto due limiti molto chiari: niente supporto alla sorveglianza di massa dei cittadini statunitensi e nessun coinvolgimento nello sviluppo o nell’impiego di armi completamente autonome, capaci di sparare senza intervento umano.

Secondo le indiscrezioni, il Dipartimento della Difesa considera queste limitazioni troppo restrittive e potenzialmente problematiche dal punto di vista operativo, soprattutto in contesti classificati dove l’accesso agli strumenti deve essere pieno e privo di ambiguità.

La situazione sarebbe talmente tesa che il Pentagono starebbe valutando di dichiarare Antrhopic un rischio per la catena di approvvigionamento, un’etichetta solitamente riservata ad avversari stranieri.

Una simile designazione avrebbe conseguenze pesantissime:

annullamento del contratto da circa 200 milioni di dollari firmato la scorsa estate

esclusione di Claude dalle reti del Dipartimento della Difesa

obbligo per i partner del Pentagono di rimuovere completamente il modello dalle proprie piattaforme

Secondo una fonte citata, il messaggio sarebbe chiaro: giocare la partita o essere banditi; non è però chiaro quanto questa posizione sia una strategia negoziale e quanto una reale intenzione di rottura.

Le frizioni sarebbero aumentate anche dopo il presunto utilizzo di Claude durante il raid delle operazioni speciali del 3 gennaio che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Secondo le ricostruzioni, il modello sarebbe stato accessibile tramite una partnership con Plantir Technologies, che integra Claude nelle piattaforme utilizzate dal governo.

Anthropic ha negato di aver discusso operazioni specifiche con il Dipartimento della Difesa o con partner industriali, sottolineando che i confronti in corso riguardano esclusivamente questioni di policy generali e limiti etici.

Il caso mette in luce una frattura più profonda, da un lato il Pentagono chiede piena libertà operativa per strumenti considerati strategici; dall’altro Anthropic, guidata da Amodei, continua a ribadire la necessità di mantenere paletti rigorosi sull’uso militare dell’intelligenza artificiale.

Ora però lo scenario potrebbe cambiare radicalmente, una rottura non sarebbe semplice, né immediata; sostituire Claude con soluzioni concorrenti richiederebbe tempo e adattamenti tecnici significativi.

La vicenda non riguarda soltanto un contratto multimilionario, ma tocca temi cruciali come etica dell’intelligenza artificiale, responsabilità operativa, sovranità tecnologica, limiti dell’automazione in ambito bellico.

L’incontro tra Hegseth e Amodei potrebbe quindi segnare un momento decisivo non solo per Anthropic, ma per l’intero rapporto tra governo statunitense e aziende IA di frontiera.

Per ora nessuna decisione definitiva è stata annunciata, ma il segnale che arriva da Washington è inequivocabile: l’accesso agli strumenti di IA è ormai una questione strategica di primo piano.