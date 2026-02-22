Nel corso delle ultime ore, 8BitDo ha annunciato ufficialmente l’arrivo del suo nuovo controller Bluetooth, 8BitDo 64, all’interno del mercato europeo: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali funzionalità.

8BitDo 64: le specifiche tecniche del controller per Nintendo Switch e PC

Partiamo subito col dire che il nuovo controller Bluetooth 8BitDo 64 è compatibile rispettivamente con Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, smartphone e tablet con sistema operativo Android, e ovviamente PC. Nello specifico, il nuovo controller (e il suo layout, soprattutto) è pienamente ottimizzato per la fruizione dei titoli retrogame per Nintendo 64 (come The Legend of Zelda: Ocarina of Time o Mario Kart 64, tanto per citare alcuni dei più importanti), disponibili per tutti gli abbonati al piano Nintendo Switch Online con pacchetto agginutivo. Dal punto di vista del design, si tratta a tutti gli effetti di un punto di incontro tra le linee e i colori tipici degli anni ’90 e le componenti più moderne, utilizzate all’interno delle periferiche di oggi.

Si potrà dire addio in questo caso al fastidioso effetto “drift” degli stick analogici, che come ben sappiamo ha da sempre drammaticamente afflitto i joy-con di Nintendo Switch portando spesso ad inconvenienti spiacevoli durante le partite: grazie all’utilizzo di sensori elettromagnetici, infatti, gli stick del controller di 8BitDo sono in grado di garantire un ottimo livello di precisione e durabilità nel tempo, superando anche le classiche componenti tradizionali.

Lo stick analogico, in particolare, strizza decisamente l’occhio al design che abbiamo visto ormai più di 25 anni fa su Nintendo 64 e Nintendo GameCube, con un design a cerchi concentrici per assicurare un buon livello di grip per il giocatore. Nella parte centrale sono visibili diversi tasti per ritornare al menu principale o per effettuare screenshot, utili per accedere rapidamente a queste funzionalità. Grande libertà viene riservata al giocatore per quanto riguarda la connettività: si ha infatti la possibilità di utilizzare sia la connessione Bluetooth senza fili, che attraverso il cavo di ricarica USB-C.

Per chi fosse interessato, il nuovo controller Bluetooth 8BitDo 64 sarà disponibile in Europa nella sua colorazione Classic Grey a partire dal prossimo 20 marzo, ad un prezzo di listino consigliato di 39,99 euro.