Octopus Energy continua a spingere sul mercato italiano con un nuovo ritocco al ribasso delle tariffe. L’operatore ha infatti deciso di migliorare nuovamente le condizioni commerciali già competitive di gennaio, riducendo il prezzo della luce e mantenendo costi di commercializzazione tra i più bassi del settore.

Un’opportunità concreta per chi vuole risparmiare tutto l’anno approfittando di questa finestra promozionale. La proposta è disponibile sia per chi vuole passare a Octopus che per i clienti già attivi.

I dettagli dell’offerta: luce e gas più convenienti con il ritocco di febbraio

Octopus Energy continua a offrire uno dei costi di commercializzazione più bassi in assoluto, che rimane fissato a soli 6€ al mese (72€ all’anno). Un valore che continua a distanziare nettamente la concorrenza, dove le tariffe oscillano tipicamente tra 120€ e 144€ annui. Tradotto in termini pratici, significa un risparmio annuale tra 48€ e 72€ rispetto alle offerte standard del mercato.

L’offerta, valida fino al 3 marzo 2026, prevede per la tariffa Octopus Fissa 12M un prezzo della materia prima luce di 0,1045€/kWh, in calo rispetto alle precedenti condizioni di gennaio (che superavano 0,11€/kWh). Ideale per chi desidera la certezza di un costo bloccato per un anno intero. Come sempre, i prezzi sono comunicati IVA e imposte escluse, perdite incluse, secondo gli standard di trasparenza del settore.

Chi invece preferisce seguire l’andamento del mercato può optare per Octopus Flex, con un prezzo indicizzato a PUN Mono + 0,0088€/kWh e lo stesso vantaggioso costo di commercializzazione di 6€ al mese.

Anche il gas naturale mantiene condizioni competitive: il prezzo è fissato a 0,365€/Smc per la tariffa fissa, mentre la versione Flex viene proposta a PSVDAm + 0,06€/Smc. In entrambi i casi, il costo di commercializzazione si attesta a 7€ al mese (84€ annui), mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Per riepilogare:

Luce Gas Periodo promozione Fino al 3 marzo 2026 Fino al 3 marzo 2026 Costo commercializzazione 6€ / mese (72€ / anno) Concorrenza: 120–144€ / anno Risparmio: 48–72€ / anno 7€ / mese (84€ / anno) Prezzo energia Fissa 12M: 0,1045€/kWh Flex: PUN Mono + 0,0088€/kWh Fissa: 0,365€/Smc Flex: PSVDAm + 0,06€/Smc Condizioni prezzi IVA e imposte escluse, perdite incluse IVA e imposte escluse

Cambio tariffa semplice anche per chi è già cliente

Uno degli aspetti che distingue Octopus Energy dalla concorrenza è la possibilità di aggiornare le condizioni contrattuali anche per chi è già cliente. Non servono procedure complicate: basta inviare un messaggio WhatsApp al numero dedicato 02 3858 2776 per richiedere il passaggio alle nuove condizioni più vantaggiose. L’attivazione avverrà automaticamente dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.

Come abbiamo documentato nella nostra recensione di Octopus Energy, questa flessibilità è reale e funziona davvero. Anche chi ha un contratto a prezzo fisso in corso può richiedere il cambio senza vincoli o penali, dimostrando un approccio orientato alla massima trasparenza verso i consumatori.

Approfitta del ritocco al ribasso: una finestra temporale da non perdere

L’offerta ha una validità fino al 3 marzo 2026, salvo eventuali proroghe o modifiche che l’operatore potrebbe decidere. Il mercato energetico è per natura volatile, e le condizioni commerciali possono cambiare rapidamente in base all’andamento dei prezzi all’ingrosso.

Approfittare di questo ritocco al ribasso è un’opportunità concreta per alleggerire le bollette: chi non è ancora cliente può completare il passaggio gratuitamente attraverso la procedura online, mentre chi è già con Octopus può sfruttare il pratico canale WhatsApp, che garantisce risposte rapide e assistenza diretta in tempi brevi.

