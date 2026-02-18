Reebok ha ufficialmente presentato due nuovi smartwatch sul mercato statunitense, ampliando la propria gamma di wearable con opzioni più accessibili. I nuovi Reebok Rush e Reebok Stride sono comparsi sul sito ufficiale del brand negli USA, posizionandosi come le proposte più economiche della lineup e puntando a chi cerca funzionalità fitness complete senza spendere cifre elevate.

Entrambi i modelli condividono diverse caratteristiche, tra cui GPS assistito, supporto per le notifiche smart e integrazioni con servizi di terze parti come Strava, Google Health e Apple Health. Le differenze riguardano principalmente il display, alcune funzionalità extra e, naturalmente, il prezzo.

Reebok Stride: il modello intermedio con display AMOLED

Partiamo dal Reebok Stride il quale è il modello di fascia leggermente superiore tra i due. Monta un display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel, garantendo colori vivaci e neri profondi tipici di questa tecnologia. Il corpo dell’orologio misura 44,5 x 44,5 x 10,8 mm e pesa 41 grammi, dimensioni che lo rendono relativamente compatto e leggero al polso.

L’orologio è disponibile in due colorazioni: Midnight Steel e Victory Gold. Gli utenti possono personalizzare l’aspetto scegliendo tra oltre 100 quadranti diversi.

Funzionalità fitness e smart

Lo Stride offre il tracciamento di oltre 80 attività sportive con GPS assistito per una maggiore precisione nel rilevamento delle distanze. Sul fronte del monitoraggio della salute troviamo frequenza cardiaca, livelli di SpO2 e analisi del sonno.

Una delle funzionalità distintive di questo modello è il supporto per le chiamate Bluetooth, che permette di rispondere alle telefonate direttamente dall’orologio grazie allo speaker integrato. Sono presenti anche le notifiche smart per rimanere connessi senza dover tirare fuori lo smartphone.

Attraverso l’app Reebok Connect per smartphone, gli utenti possono visualizzare analisi dettagliate dei propri dati e impostare obiettivi personali. Le integrazioni con Strava, Google Health e Apple Health permettono di sincronizzare le informazioni con altre piattaforme già in uso.

La batteria promette un’autonomia di circa 10 giorni con utilizzo tipico. La certificazione IP68 garantisce resistenza a polvere e immersioni in acqua.

Prezzo

Il Reebok Stride sarà venduto a 99,99 dollari, posizionandosi 20 dollari sotto il modello Icon e 40 dollari sotto il Pulse, attualmente in vendita a 139,99 dollari. È quindi un wearable di fascia media per il brand, pensato per chi vuole funzionalità complete senza arrivare ai prezzi dei modelli di punta.

Reebok Rush è l’entry-level a meno di 70 dollari

Il Reebok Rush è la proposta più economica della gamma Reebok. La differenza principale rispetto allo Stride riguarda il display: qui troviamo un pannello LCD da 1,39 pollici con risoluzione 360 x 360 pixel, invece dell’AMOLED. Si tratta di un compromesso atteso che permette di abbassare il prezzo mantenendo comunque una buona leggibilità all’aperto.

Spostandoci sul corpo, questo è leggermente più grande e pesante rispetto allo Stride, con dimensioni di 46 x 46 x 11 mm e un peso di 47 grammi. È disponibile in tre colorazioni: Midnight Steel, Spectre Red e Victory Gold.

Funzionalità simili ma con qualche rinuncia

Sul fronte delle funzionalità, il Rush condivide molto con lo Stride. Infatti, offre oltre 80 modalità sportive con GPS assistito, monitoraggio della frequenza cardiaca, tracciamento della SpO2 e analisi del sonno. Sono presenti anche le notifiche smart, i controlli musicali e i comandi vocali tramite Google Assistant.

La connettività avviene via Bluetooth 5.3, e attraverso l’app Reebok Connect si accede alle stesse integrazioni con Strava, Google Health e Apple Health disponibili sullo Stride.

Quello che manca rispetto al modello superiore sono le chiamate Bluetooth e lo speaker integrato. Anche il Rush promette 10 giorni di autonomia e certificazione IP68 per la resistenza all’acqua.

Il prezzo più basso della gamma

Con un prezzo di listino di 69,99 dollari, il Reebok Rush è il modello più accessibile dell’intera gamma di smartwatch del brand. È un prezzo competitivo che lo mette in diretta concorrenza con prodotti come Amazfit Bip 6, attualmente in vendita a circa 79 dollari su Amazon.

Disponibilità

Entrambi i modelli sono stati inseriti sul sito Reebok negli Stati Uniti, ma al momento non sono ancora acquistabili. Non è stata confermata una data di rilascio precisa, né è chiaro se e quando arriveranno in altri mercati al di fuori del Nord America.

Per chi è alla ricerca di uno smartwatch economico con funzionalità fitness solide e integrazioni con le principali piattaforme di tracking, i nuovi Reebok Rush e Stride rappresentano opzioni interessanti da tenere d’occhio nei prossimi mesi, in attesa di un lancio europeo.