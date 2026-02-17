A poco più di un paio di giorni dalla sua prima apparizione in Rete, un nuovo leak avrebbe svelato le (presunte) specifiche tecniche e il relativo listino prezzi di Huawei Band 11 Pro, il nuovo smart band della compagnia cinese, lasciando effettivamente ben poco al mistero: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Huawei Band 11 Pro: specifiche tecniche, colorazioni e prezzi

Nello specifico, il leak trapelato in Rete mostrerebbe Huawei Band 11 Pro rispettivamente nelle colorazioni Green, Blue e Black. Oltre a questo, però, gli utenti avranno la possibilità di scegliere i materiali di rivestimento dello smart band, tra alluminio “puro” o una lega di alluminio e titanio.

Quanto alle specifiche tecniche, il nuovo Huawei Band 11 Pro dovrebbe presentare un display AMOLED da 1,62 pollici di diagonale, con risoluzione di 482 x 286 pixel, oltre che un picco di luminosità pari a 2000 nit.

Il peso è decisamente leggero: parliamo infatti di appena 14 grammi, coadiuvato da una batteria da 300 mAh di capacità in grado di assicurare (almeno sulla carta) 14 giorni di autonomia sfruttando la modalità a risparmio energetico. In condizioni tipiche e con un utilizzo medio, dunque, è lecito aspettarsi una durata indicativa di 10 giorni all’incirca.

A questo modello dovrebbe affiancarsi presumibilmente un modello standard, Huawei Band 11, che condividerebbe grossomodo le stesse specifiche tecniche sopra riportate, eccezion fatta per una batteria da 180 mAh di capacità e alcune funzionalità assenti.

Tra le funzionalità inedite della variante Pro troviamo un sistema GPS integrato, un accelerometro, un giroscopio, un sensore ottico per la misurazione della frequenza cardiaca (utile durante le sessioni di allenamento, per esempio) in tempo reale e un sensore per la luce ambientale. Lo smart band dovrebbe inoltre essere in grado di illustrare esercizi guidati per la respirazione, oltre che dare la possibilità di consultare le notifiche o i messaggi in arrivo direttamente dal dispositivo, senza scomodare lo smartphone ad esso associato.

Tutti i dati sulla salute raccolti dallo smart band si sincronizzeranno con l’app proprietaria Huawei Health (scaricabile gratuitamente dai rispettivi store mobile), che rimane il “perno centrale” dell’ecosistema messo a punto da Huawei.

Per chi fosse eventualmente interessato all’acquisto, il lancio di Huawei Band 11 Pro è atteso per i primi giorni di marzo in Europa, ad un prezzo di listino compreso indicativamente tra i 50 e i 70 euro, in base alla versione e ai materiali scelti. È bene specificare che, trattandosi di leak, dovranno essere confermati (o eventualmente smentiti) direttamente dalla compagnia produttrice cinese. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da Huawei, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.