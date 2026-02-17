Nel corso delle ultime ore, un leak avrebbe svelato alcuni dettagli cruciali di Samsung Galaxy Buds 4 e Samsung Galaxy Buds 4 Pro, i nuovi modelli premium dei suoi auricolari wireless, in uscita prossimamente sul mercato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Buds 4: cosa aspettarci dalla nuova serie

Un’immagine pubblicata recentemente dall’utente Mohammed Khatri sul social network X avrebbe svelato il design di Samsung Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro (per l’occasione nella loro colorazione Nero), confermando alcuni importanti cambiamenti in termini di design degli auricolari.

A fare la differenza sarà soprattutto il design dello “stelo“, che presenta una conformazione decisamente diversa rispetto a quanto visto nella precedente serie. Nello specifico, lo stelo presenta ora una superficie esterna completamente piatta, contrariamente all’aspetto curvo che aveva in precedenza.

Cambiamenti previsti anche per il posizionamento degli auricolari stessi all’interno della custodia di ricarica, com’è possibile evincere dalla foto condivisa dall’informatore, con una disposizione orizzontale che si distanzia dall’originale disposizione verticale. A fare da “spartiacque” tra il modello standard e la controparte Pro saranno invece i gommini in silicone, similmente a quanto accaduto con la precedente serie, che assicureranno un migliore isolamento dall’ambiente circostante, coadiuvando la capacità di cancellazione del rumore.

La custodia di ricarica stessa presenta una modifica al suo design, con una superficie frontale trasparente che consente di vederne da fuori il contenuto interno. Le stesse immagini trapelate mostrerebbero inoltre il contenuto della confezione di vendita dei rispettivi modelli, che includerebbe un cavo di ricarica USB per la sua alimentazione.

Le novità dei nuovi modelli non riguardano solo il design: stando a precedenti report, i nuovi Samsung Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro potrebbero introdurre alcune gesture inedite, una funzionalità per ritrovare il proprio smartphone e miglioramenti alla funzione Interprete per la traduzione in tempo reale.

Come al solito, è bene prendere con la dovuta cautela tali informazioni, trattandosi di leak che dovranno essere confermati (o smentiti) dalla stessa compagnia produttrice sudcoreana. Attendiamo dunque aggiornamenti direttamente da Samsung, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane o mesi: vi ricordiamo infatti l’evento Galaxy Unpacked, atteso per il prossimo 25 febbraio, che rappresenterà un’occasione per la presentazione ufficiale, assieme alla nuova serie di smartphone Samsung Galaxy S26.