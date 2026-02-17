Buone notizie per tutti coloro che intendono realizzare un set di luci smart all’interno del proprio ambiente di casa senza spendere troppo. Philips ha annunciato ufficialmente l’arrivo in Europa delle Essential Light Strip, la versione entry-level della sua proposta: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali funzionalità.

Philips Hue Essential Light Strip: specifiche tecniche e funzionalità

Entrando nello specifico, le Philips Hue Essential Light Strip coprono sia le tonalità a colori che il bianco, nel range di temperature compreso rispettivamente tra i 2200 K e i 6500 Kelvin. Come accade per gli altri modelli precedentemente usciti sul mercato, attraverso l’app Philips Hue (scaricabile gratuitamente dai rispettivi store mobile, App Store e Google Play Store) è possibile impostare diversi “scenari” tra quelli predefiniti, ognuno caratterizzato da animazioni distinte, sulla base dei propri gusti personali.

Tra le funzionalità permesse dalle nuove strisce Philips Hue Essential troviamo in particolare la possibilità di connetterle a Philips Bue Bridge (attualmente in vendita a circa 99,99 euro), che offrono l’accesso a funzioni aggiuntive, utili soprattutto per la domotica, grazie alla piena integrazione con Matter.

Ottima in questo caso la longevità: secondo quanto dichiarato dalla compagnia, i LED che compongono la striscia hanno (sulla carta) una durata pari a circa 15’000 ore, con la possibilità di regolare con precisione l’intensità di luminosità attraverso l’apposita app. È proprio la capacità di regolazione a fare discriminante tra questo modello entry-level e i modelli standard usciti fino ad oggi, che consentivano di raggiungere lo 0,2% di luminosità minima, contro il 2% di Essential Light Strip, oltre che una tecnologia meno avanzata per la miscelazione dei diversi colori. Nonostante il nuovo modello non possa essere esteso, è possibile comunque tagliarlo su misura per adattarsi alle proprie esigenze.

A poche settimane dal debutto sul territorio statunitense, è ora possibile acquistare il nuovo set entry-level nella sua variante da 5 metri presso alcuni rivenditori europei selezionati, come OBI in Germania, ad un prezzo di lancio di 59.99 euro. Resta da vedere la data di lancio ufficiale per le principali nazioni europee come la Spagna, l’Italia o i Paesi Bassi: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti in merito da Philips, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.