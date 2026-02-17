Manus AI, azienda acquisita di recente da Meta, ha annunciato Manus Agents, un nuovo modo per accedere alle sue soluzioni di intelligenza artificiale direttamente dalle applicazioni di messaggistica.

Molti addetti ai lavori sono convinti che gli agenti di intelligenza artificiale personali siano la prossima grande novità nel mondo dell’IA e la soluzione di Manus potrebbe essere una di quelle capaci di centrare tale obiettivo.

Cosa può offrire Manus Agents

Così come viene spiegato dal team di Manus, l’idea di un agente IA personale non è nuova ma solitamente richiede una configurazione complessa e questo è un notevole limite per gli utenti normali.

Ebbene, Manus Agents è un sistema studiato proprio per superare tale limite, in quanto gli utenti dovranno concentrarsi su ciò che l’agente dovrà fare e non su come farglielo fare.

Il team di Manus ci tiene a precisare che Manus Agents non è un componente aggiuntivo leggero per chatbot ma un vero e proprio agente con capacità di ragionamento completo, strumenti ed esecuzioni in più fasi.

E se vi state chiedendo cosa sia possibile fare con tale soluzione, è la stessa Manus a rispondere, precisando che gli utenti potranno ad esempio avviare attività in più fasi e ricevere i risultati direttamente nella chat, inviare messaggi vocali, foto e documenti all’agente per la trascrizione o la modifica delle immagini, impostare la personalità dell’agente scegliendo tra più opzioni, scegliere il modello da usare in base al tipo di attività da compiere.

Al momento Manus Agents supporta solo Telegram (ulteriori piattaforme saranno aggiunte in seguito) ed è disponibile per tutti gli utenti a prescindere dal tipo di abbonamento. Per sfruttarlo è sufficiente seguire questi passaggi:

aprire la scheda Agenti nell’area di lavoro di Manus cliccare su Connetti scansionare il codice QR con il telefono iniziare a inviare messaggi

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo all’articolo pubblicato da Manus.