Dal database dell’FCC, l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni, ci arriva la conferma dell’imminente lancio di un nuovo dispositivo indossabile: stiamo parlando di Myzone MZ Switch 2.

Il device in questione, registrato con il nome “Switch 2.0”, è la seconda generazione di un dispositivo particolarmente apprezzato per la sua flessibilità.

A caratterizzare Myzone MZ Switch, infatti, vi è la possibilità di usare una fascia toracica quando la precisione è importante, per poi spostare lo stesso sensore sul braccio o sul polso per le sessioni più leggere, ciò grazie alla capacità del dispositivo di gestire automaticamente il suo posizionamento, cambiando la modalità di tracciamento da solo.

Cosa sappiamo di Myzone MZ Switch 2

Sebbene Myzone MZ Switch non sia in grado di competere con uno smartwatch di fascia alta (che mira a coprire tutte le possibili attività della vita quotidina), tale dispositivo è tuttavia riuscito a ritagliarsi un ruolo chiaro come strumento incentrato sull’allenamento.

Stando a quanto è possibile apprendere dalla documentazione pubblicata sul sito dell’FCC, Myzone MZ Switch 2 dovrebbe rappresentare solo una piccola evoluzione rispetto al modello di prima generazione, riproponendo il medesimo design.

E così il nuovo device dovrebbe essere in grado di associarsi e sincronizzarsi con i display della palestra e comunicare con essi esattamente come il suo predecessore e non vi sono indizi che facciano pensare che l’azienda abbia in programma di cambiare tale approccio.

In sostanza, il produttore non sembra interessato a trasformare Myzone MZ Switch in un dispositivo diverso e probabilmente l’obiettivo di questa seconda generazione è renderlo un po’ più facile da usare ogni giorno, migliorando la gestione nel passaggio tra le tre possibili posizioni supportate.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando Myzone MZ Switch 2 sarà lanciato e il suo prezzo.