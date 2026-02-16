Trovare uno speaker Bluetooth ultra-portatile di un marchio affidabile come JBL a meno di 35€ è un’impresa. Oggi, però, questa regola viene infranta grazie a un’offerta eccezionale sul nuovissimo JBL GO 4. Appena lanciato sul mercato, questo piccolo concentrato di tecnologia scende al suo prezzo minimo storico su Amazon, rappresentando un’opportunità imperdibile per chi cerca qualità audio e portabilità senza compromessi. Lo sconto è notevole e permette di portarsi a casa un dispositivo versatile, perfetto per l’estate, a una frazione del suo costo di listino. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo speaker e i termini di questa promozione.

JBL GO 4: suono potente in un design ultra-portatile

Lo speaker JBL GO 4 ridefinisce il concetto di speaker ultra-portatile, dimostrando che le dimensioni compatte non devono sacrificare la qualità del suono. Il cuore di questo dispositivo è il celebre JBL Pro Sound, capace di offrire un audio chiaro, bilanciato e sorprendentemente potente, con bassi più profondi rispetto ai modelli precedenti. Nonostante stia comodamente nel palmo di una mano, la sua resa sonora è ideale per animare piccoli incontri, sessioni di allenamento o semplicemente per godersi la propria musica preferita in qualsiasi stanza.

La vera forza del JBL GO 4 risiede nella sua versatilità. La certificazione IP67 lo rende completamente impermeabile e resistente alla polvere, una caratteristica fondamentale che permette di utilizzarlo senza preoccupazioni a bordo piscina, in spiaggia o durante un’escursione. Il design è stato rinnovato con un pratico laccetto integrato, che ne facilita il trasporto agganciandolo a uno zaino o a un passante. La batteria garantisce fino a 7 ore di autonomia con una singola carica, sufficienti per coprire un’intera giornata di ascolto.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo è equipaggiato con un trasduttore da 45 mm e un’uscita di potenza di 4.2 W RMS, che assicurano prestazioni audio solide. Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Potenza in uscita: 4.2 W RMS

4.2 W RMS Risposta in frequenza: 110 Hz – 20 kHz

110 Hz – 20 kHz Certificazione: IP67 (impermeabile e antipolvere)

IP67 (impermeabile e antipolvere) Autonomia: Fino a 7 ore di riproduzione

Fino a 7 ore di riproduzione Tempo di ricarica: Circa 2,5 ore

Circa 2,5 ore Connettività: Bluetooth

Bluetooth Dimensioni: 87,5 x 75 x 41,3 mm

87,5 x 75 x 41,3 mm Peso: 209 grammi

La compatibilità con l’app JBL Portable permette inoltre di personalizzare l’esperienza d’ascolto, rendendo JBL GO 4 un compagno audio completo e affidabile.

L’offerta da non perdere su Amazon

Questa promozione rende l’acquisto del JBL GO 4 un vero e proprio affare. Attualmente disponibile su Amazon, il prezzo di listino di 49,99€ crolla a soli 31,99€. Si tratta di un risparmio netto di 18€, che si traduce in uno sconto del 36% su un prodotto appena uscito. È il prezzo più basso mai registrato per questo modello, un’occasione da cogliere al volo per chi desidera uno speaker di qualità senza svuotare il portafoglio.

L’offerta si riferisce in particolare alla colorazione Bianca, una delle più eleganti e versatili della gamma. La spedizione è gestita da Amazon, garanzia di rapidità e affidabilità. È importante sottolineare che promozioni di questo tipo, specialmente su prodotti così recenti e richiesti, tendono a durare per un periodo di tempo limitato o fino a esaurimento delle scorte disponibili. Chi è interessato dovrebbe quindi agire in fretta per non lasciarsi sfuggire questa eccellente opportunità.

