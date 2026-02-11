Il momento giusto per acquistare un nuovo iPhone è finalmente arrivato, e lo fa con un’offerta imperdibile. Dopo mesi di attesa, Apple iPhone Air nella sua versione da 256 GB crolla al suo minimo storico assoluto su Amazon, un’occasione che ridefinisce completamente il concetto di convenienza per un dispositivo di questa caratura. La sfida per gli appassionati di tecnologia diventa ancora più interessante, considerando l’offerta parallela per iPhone 17 a 849€ su eBay, che abbiamo segnalato questa mattina. Ci troviamo di fronte a due promozioni eccezionali che rendono la scelta difficile ma estremamente vantaggiosa. A questo prezzo, entrambi i dispositivi sono un vero affare. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono iPhone Air una scelta così allettante.

iPhone Air: design rivoluzionario e potenza A19 Pro

Apple iPhone Air non è semplicemente un nuovo modello, ma un vero e proprio manifesto di design e ingegneria. Apple ha puntato tutto sulla sottigliezza, raggiungendo uno spessore record di soli 5,64 mm e un peso piuma di 165 grammi. Tenerlo in mano è un’esperienza unica, grazie a un telaio interamente in titanio di grado 5 che garantisce rigidità e resistenza sorprendenti, scongiurando ogni timore di fragilità. Il design è pulito, elegante e incredibilmente ergonomico.

Il cuore pulsante del dispositivo è il potentissimo chip A19 Pro a 3 nanometri, affiancato da ben 12 GB di RAM LPDDR5X, una configurazione che garantisce prestazioni di livello desktop, fluidità assoluta nell’uso quotidiano e una gestione impeccabile delle attività più complesse, incluse quelle basate sull’intelligenza artificiale. A questo si aggiunge un comparto connettività di ultima generazione con il modem C1X proprietario, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.

Il display è un altro punto di forza assoluto: un magnifico pannello Super Retina XDR LTPO da 6,5 pollici con tecnologia ProMotion che adatta dinamicamente il refresh rate fino a 120Hz. La luminosità di picco di 3000 nits e l’innovativo rivestimento antiriflesso lo rendono perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Le specifiche principali includono:

Processore : Chip A19 Pro a 3 nanometri

: Chip A19 Pro a 3 nanometri Memoria : 12 GB di RAM LPDDR5X

: 12 GB di RAM LPDDR5X Archiviazione : 256 GB NVMe

: 256 GB NVMe Display : OLED Super Retina XDR da 6,5 pollici, ProMotion 120Hz, 3000 nits

: OLED Super Retina XDR da 6,5 pollici, ProMotion 120Hz, 3000 nits Fotocamera Principale : 48MP Fusion con crop nativo 2x

: 48MP Fusion con crop nativo 2x Fotocamera Frontale : 18MP con Center Stage

: 18MP con Center Stage Batteria : 3149 mAh con supporto MagSafe e Qi2

: 3149 mAh con supporto MagSafe e Qi2 Materiali: Telaio in titanio di grado 5, Ceramic Shield 2

Certo, esistono dei compromessi, come la singola fotocamera posteriore da 48MP che, pur essendo di altissima qualità, rinuncia alla versatilità di un teleobiettivo e di un ultra-grandangolo. Anche la batteria da 3149 mAh, sebbene ottimizzata, garantisce di arrivare a sera con un uso medio, ma non è pensata per un utilizzo estremo. Tuttavia, al prezzo attuale, questi compromessi passano decisamente in secondo piano di fronte a un pacchetto così potente e curato esteticamente.

Un’offerta da non perdere: i dettagli del minimo storico

L’opportunità di oggi è di quelle che capitano raramente e che sono destinate a durare poco. Apple iPhone Air da 256 GB, nella colorazione Nero Siderale, è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo senza precedenti.

Il prezzo di listino di questo gioiello tecnologico è di 1239€, ma grazie a questa promozione eccezionale, è possibile acquistarlo a soli 899€. Si tratta di un risparmio netto di 340€, che corrisponde a uno sconto del 27% sul prezzo originale. È il prezzo più basso mai registrato per questo modello, un vero e proprio minimo storico che lo rende un acquisto quasi obbligato per chiunque stesse aspettando il momento giusto. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte, una condizione che suggerisce di agire rapidamente per non lasciarsi sfuggire questa occasione. Come accennato, la scelta si gioca tra questo iPhone Air a 899€ su Amazon e l’ottimo iPhone 17 a 849€ su eBay: a voi la scelta, ma in entrambi i casi il risparmio è garantito.

