Il momento giusto per acquistare l’ultimo gioiello di casa Apple è finalmente arrivato. Apple iPhone 17 nella sua capiente versione da 256GB scende a un prezzo davvero aggressivo, rendendo accessibile una tecnologia di punta che solitamente richiede un investimento ben più cospicuo. Grazie a un coupon speciale disponibile su eBay, è possibile portarselo a casa con un risparmio notevole rispetto al prezzo di listino. Questa promozione rappresenta una delle primissime occasioni per mettere le mani sul nuovo modello senza dover attendere mesi per un calo di prezzo fisiologico. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un top di gamma assoluto e tutti i particolari di questa offerta imperdibile.

Apple iPhone 17: potenza A19 bionic e fotografia fusion

Il cuore pulsante di Apple iPhone 17 è il potentissimo chip A19 Bionic, un processore che non solo garantisce prestazioni fulminee in ogni ambito, dal gaming più spinto al multitasking, ma ottimizza anche l’efficienza energetica per una maggiore autonomia. Il display è un magnifico pannello Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion, capace di offrire una frequenza di aggiornamento variabile per una fluidità visiva senza precedenti e colori incredibilmente realistici, ideali per la fruizione di contenuti multimediali.

Il comparto fotografico è stato ulteriormente potenziato con un sistema a doppia fotocamera Fusion: un sensore principale da 48MP e un ultra-grandangolare da 48MP, che insieme permettono di catturare dettagli sorprendenti e offrono uno zoom ottico 2x di alta qualità. La robustezza è assicurata dal Ceramic Shield di ultima generazione, che protegge il dispositivo da urti e graffi. Non mancano le funzionalità iconiche come la Dynamic Island e il display Always-On, che arricchiscono l’esperienza d’uso quotidiana, rendendola più intuitiva e interattiva. La connettività 5G garantisce velocità di download e upload elevatissime, proiettando il dispositivo nel futuro delle reti mobili.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Processore : A19 Bionic

: A19 Bionic Display : 6,3″ Super Retina XDR OLED con ProMotion

: 6,3″ Super Retina XDR OLED con ProMotion Memoria interna : 256 GB

: 256 GB Fotocamera principale : 48MP Fusion

: 48MP Fusion Fotocamera ultra-wide : 48MP Fusion

: 48MP Fusion Connettività : 5G

: 5G Materiali : Ceramic Shield

: Ceramic Shield Sistema Operativo: iOS

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

L’offerta da non perdere su eBay

L’offerta attuale su eBay rende Apple iPhone 17 da 256GB estremamente appetibile. Il prezzo di listino del dispositivo è di 979 €, ma grazie alla promozione in corso è possibile acquistarlo a un prezzo nettamente inferiore. Utilizzando il codice sconto PSPRFEB26 al momento del checkout, il prezzo finale scende a soli 849,90 €.

Si tratta di un risparmio netto di 129,10 €, corrispondente a uno sconto di oltre il 13% sul prezzo ufficiale, un’occasione rara per un prodotto Apple appena lanciato. La promozione è valida per tutte e cinque le colorazioni disponibili, permettendo così di scegliere la propria preferita senza rinunciare allo sconto. La disponibilità potrebbe essere limitata, pertanto si consiglia di agire rapidamente per non perdere questa opportunità, dato che i codici sconto di questo tipo tendono a esaurirsi in fretta.

Apple iPhone 17 256GB Black 💰 Offerta: 849,90€ invece di 979€ ✂️ Usa il coupon: PSPRFEB26 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/aygd Apple iPhone 17 256GB Blue 💰 Offerta: 849,90€ invece di 979€ ✂️ Usa il coupon: PSPRFEB26 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/ayge Apple iPhone 17 256GB White 💰 Offerta: 849,90€ invece di 979€ ✂️ Usa il coupon: PSPRFEB26 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/aygf Apple iPhone 17 256GB Green 💰 Offerta: 849,90€ invece di 979€ ✂️ Usa il coupon: PSPRFEB26 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/aygg Apple iPhone 17 256GB Lavender 💰 Offerta: 849,99€ invece di 979€ ✂️ Usa il coupon: PSPRFEB26 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/aygh

Iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.