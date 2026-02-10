Discord ha annunciato ufficialmente l’implementazione globale delle nuove impostazioni Teen-by-Default, un cambiamento piuttosto rilevante che, a partire dall’inizio di marzo 2026, andrà a ridefinire l’esperienza predefinita di tutti gli utenti, nuovi ed esistenti, con un’attenzione ancora più marcata alla sicurezza degli adolescenti (13+), senza, almeno nelle intenzioni dell’azienda, sacrificare privacy e libertà di interazione sulla piattaforma.

Si tratta, come sottolineato dalla stessa Discord, di un’estensione su scala globale di un approccio già testato con successo nel Regno Unito e in Australia nel corso del 2025, che ora diventa lo standard per l’intero ecosistema Discord.

I dettagli sulla nuova esperienza adatta agli adolescenti di Discord

A partire da un rollout graduale previsto per l’inizio di marzo, tutti gli account Discord verranno impostati di default su un profilo pensato per gli adolescenti; questo significa, molto concretamente, che alcune funzionalità verranno limitate o filtrate fino a quando l’utente non dimostrerà di essere maggiorenne.

Nel dettaglio, gli utenti non verificati come adulti:

vedranno i contenuti sensibili automaticamente sfocati

non potranno accedere a canali, server o comandi dell’app con restrizioni di età

avranno i messaggi diretti e le richieste di amicizia da sconosciuti indirizzati a una casella di posta separata

da sconosciuti indirizzati a una riceveranno avvisi aggiuntivi in caso di richieste di amicizia da utenti che potrebbero non conoscere

in caso di richieste di amicizia da utenti che potrebbero non conoscere non potranno parlare sul palco (Stage Channels), funzionalità riservata agli adulti con età verificata

Insomma, un set di limitazioni piuttosto ampio che, come spesso e volentieri accade in questi casi, potrà essere rimosso solo attraverso una procedura di verifica dell’età.

La garanzia dell’età rappresenta il vero pilastro di questo aggiornamento, Discord ha infatti chiarito che, per accedere ai contenuti per adulti o disattivare le impostazioni Teen-by-Default, sarà necessario verificare la propria età tramite uno dei metodi supportati; al momento del lancio le opzioni disponibili saranno due, video selfie per la stima dell’età tramite il volto, elaborato direttamente sul dispositivo, oppure invio di un documento di identità a partner esterni incaricati della verifica.

Discord sottolinea alcuni aspetti chiave del processo:

i video selfie non lasciano mai il dispositivo dell’utente

i documenti di identità vengono eliminati rapidamente, nella maggior parte dei casi subito dopo la conferma dell’età

per la maggior parte delle persone si tratterà di una verifica una tantum, anche se in alcuni casi potrebbero essere richiesti più passaggi

lo stato di verifica rimane privato e non è visibile agli utenti

In futuro, l’azienda introdurrà anche un modello di inferenza dell’età che opererà in background, con l’obbiettivo di ridurre ulteriormente la necessità di verifiche manuali.

La fascia d’età assegnata potrà essere controllata in qualsiasi momento nella sezione Il mio account, dove sarà anche possibile contestarla ripetendo la procedura.

Questo aggiornamento non arriva certo dal nulla, negli ultimi anni Discord ha progressivamente rafforzato le proprie politiche di tutela dei minori, vietando (già nel 2023) i canali di incontri per adolescenti, bloccando la diffusione di materiale pedopornografico generato dall’intelligenza artificiale e introducendo filtri automatici e sistemi di allerta.

Interventi che sono arrivati dopo diverse inchieste e casi giudiziari, che hanno coinvolto l’uso improprio della piattaforma da parte di adulti.

Con le impostazioni Teen-by-Default, Discord compie dunque un ulteriore passo in una direzione che sembra ormai obbligata per tutte le grandi piattaforme social e di comunicazione.

Accanto alle nuove misure di sicurezza, Discord ha annunciato anche la creazione del primo Teen Council ufficiale, un organo consultivo composto da 10-12 adolescenti tra i 13 e i 17 anni, con il compito di fornire un punto di vista diretto su bisogni, aspettative e percezione della sicurezza online.

L’obbiettivo, almeno sulla carta, è quello di non limitarsi a decidere per gli adolescenti, ma di costruire le future funzionalità coinvolgendoli attivamente; le candidature sono aperte fino al 1° maggio 2026.

L’introduzione globale delle impostazioni Teen-by-Default segna un cambiamento strutturale per Discord, che da piattaforma storicamente molto libera e poco filtrata si avvicina sempre di più ai modelli di controllo già adottati da altri grandi servizi online.

Resta da capire, come spesso accade in questi casi, quanto sarà efficace il sistema di verifica dell’età, quanto risulterà realmente indolore per gli utenti adulti e se l’equilibrio tra sicurezza e privacy promesso da Discord verrà mantenuto nel tempo.

Per ora sappiamo che le modifiche inizieranno ad arrivare a livello globale all’inizio di marzo e che, per accedere ai contenuti per adulti, la verifica dell’età diventerà praticamente inevitabile; bisognerà attendere per capire come queste novità si tradurranno nell’esperienza quotidiana sulla piattaforma.