Nonostante manchino ancora diversi anni, crescono già le indiscrezioni e i voci di corridoio riguardanti PlayStation 6, la console di nuova generazione che succederà all’attuale PlayStation 5. Nello specifico, gli ultimi rumor suggerirebbero un quantitativo di RAM da capogiro per la nuova console ammiraglia firmata Sony: scopriamone insieme tutti i dettagli.

PlayStation 6: 30 GB di RAM?

La prossima console Sony potrebbe avere una RAM da record: è quello che sostiene un recente rumor dell’informatore Kepler L2, che già in passato si è dimostrato abbastanza affidabile per le specifiche tecniche dei nuovi hardware. Si parlerebbe in particolare di una RAM di tipologia GDDR7 da ben 30 GB, che a conti fatti rappresenterebbero ben 6 GB in più rispetto a quanto preventivato dai rumor precedenti.

In tutto ciò, bisognerà senz’ombra di dubbio affrontare un ingombrante “elefante nella stanza”, rappresentato dalla crisi delle memorie, che ha colpito in larga parte le RAM: a causa del quantitativo esorbitante richiesto dalle infrastrutture di intelligenza artificiale e nei relativi data center, infatti, le RAM hanno subito un rialzo decisamente significativo nei loro listini di prezzo. Tale aumento potrebbe dunque riflettersi, come effetto diretto, sul prezzo di lancio di PlayStation 6, che (tenendo conto anche del costo della recente PlayStation 5 Pro) potrebbe attestarsi molto probabilmente sopra la soglia dei 700 euro.

Sulla base delle precedenti indiscrezioni e ipotizzando un ciclo di vita medio di circa 6/7 anni della console precedente, il debutto di PlayStation 6 (che dovrebbe tra l’altro presentare anche una controparte portatile) è verosimilmente previsto a cavallo tra la fine del 2027 e i primi mesi del 2028. Come sempre vi invitiamo a prendere tali informazioni con la giusta cautela, trattandosi di indiscrezioni che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) direttamente dalla compagnia produttrice giapponese. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali direttamente da Sony, che arriveranno probabilmente non prima del prossimo anno.