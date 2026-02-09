Il colosso dell’e-commerce AliExpress vuole celebrare amore e sport nel mese di febbraio, sfruttando l’imminente celebrazione di San Valentino, con l’omonima Promozione di San Valentino, e i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, con la promozione Sport Invernali.

Queste promozioni, attive dalla mezzanotte di lunedì 9 febbraio 2026 alle 23:59 di lunedì 23 febbraio 2026, prevedono sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci! Andiamo a scoprire tutti i dettagli, un ulteriore modo per risparmiare e alcuni esempi di prodotti in offerta.

AliExpress celebra amore e sport a febbraio: ecco i dettagli delle promo

Già dalla mezzanotte di lunedì 9 febbraio 2026 e fino alle 23:59 di lunedì 23 febbraio 2026, sul portale di AliExpress è disponibile un’interessantissima doppia campagna promozionale, messa in piedi dall’e-commerce cinese per celebrare amore e sport: Prmozione di San Valentino – Fino al 60% di sconto e Sport Invernali – Fino al 60% di sconto.

Nonostante la natura “doppia”, i benefici sono i medesimi per entrambi le promozioni: sono previsti sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (computer, componenti, dispositivi indossabili, action cam e molto altro, anche di brand blasonati) e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare ulteriormente (tra i 2 e i 45 euro) sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon ITTP02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon ITTP04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 29 euro Coupon ITTP06 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 49 euro Coupon ITTP10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon ITTP20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 159 euro Coupon ITTP30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 249 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 249 euro Coupon ITTP45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 369 euro

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto, potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni coupon potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

In aggiunta, coloro che scelgono di pagare con PayPal per tutto il periodo della promozione, potranno usufruire di altri due sconti cumulabili con le offerte e con i coupon sconto:

8 euro di sconto su un acquisto minimo di 80 euro

su un acquisto minimo di 80 euro 16 euro sconto su un acquisto minimo di 160 euro.

Termini e condizioni della doppia promozione di febbraio con sconti fino al 60% di sconto

AliExpress informa che la doppia promozione FEBBRAIO IN AMORE & SPORT (ovvero Promozione di San Valentino e Sport Invernali) – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 9 febbraio 2026 alle 23:59 di lunedì 23 febbraio 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).

Ecco alcuni prodotti in offerta per le Offerte invernali di AliExpress

Come anticipato, la promo Promozione di San Valentino + Sport invernali consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), action cam e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.