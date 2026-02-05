Un paio di giorni fa è stato diffuso un aggiornamento per l’app IO che, con la nuova versione 3.23.0, migliora l’esperienza utente sia nella versione per Android che nella versione per iOS e, soprattutto, introduce una novità.

Installando l’aggiornamento, gli utenti potranno godere di una procedura più snella per aggiornare una carta di pagamento scaduta. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusa la nuova procedura per effettuare l’aggiornamento del metodo di pagamento.

App IO: l’ultima versione semplifica l’aggiornamento delle carte di pagamento

Come anticipato in apertura, l’app IO ha recentemente ricevuto il nuovo aggiornamento alla versione 3.23.0 che è accompagnato da un changelog che è abbastanza eloquente circa le novità portate al debutto:

Changelog – Versione 3.23.0 Carta scaduta? Abbiamo reso molto più semplice aggiornare i tuoi metodi di pagamento salvati.

Abbiamo risolto problemi tecnici minori per garantirti la migliore esperienza sull’app.

Mentre la seconda parte del changelog parla della fisiologica risoluzione di problemi tecnici minori, utili per migliorare l’esperienza utente complessiva, la prima parte si concentra su una novità importante, ovvero la procedura più snella per aggiornare una carta di pagamento scaduta.

Come cambia la procedura

Consultando l’attuale pagina “Aggiornare la scadenza di una carta di pagamento” sul centro assistenza dell’app IO con una versione precedente (di agosto 2025, via Wayback Machine), è immediatamente possibile notare come il team di sviluppo abbia snellito la procedura rispetto al passato.

Vecchia procedura Nuova procedura Eliminare la carta Per eliminare la carta segui questi passaggi: Vai al Portagoglio Premi la carta che vuoi eliminare Seleziona Rimuovi dal Portafoglio e conferma l’operazione. Aggiungere la nuova carta Per aggiungere la carta con la nuova data di scadenza: Vai al Portafoglio Premi Aggiungi al portafoglio e poi Metodi di pagamento Premi Carta di credito o debito Inserisci i dati (numero, scadenza, codice di sicurezza e titolare) e seleziona Continua Segui le istruzioni della tua banca per confermare l’operazione Una volta aggiunto, potrai usare il metodo per pagare gli avvisi pagoPA senza inserire ogni volta i dati. Aggiungere la nuova carta Per aggiungere la carta con la nuova data di scadenza: Vai al Portafoglio Premi Aggiungi al portafoglio e poi Metodi di pagamento Premi Carta di credito o debito Inserisci i dati (numero, scadenza, codice di sicurezza e titolare) e seleziona Continua Segui le istruzioni della tua banca per confermare l’operazione Una volta aggiunto, potrai usare il metodo per pagare gli avvisi pagoPA senza inserire ogni volta i dati A questo punto, la carta scaduta verrà sostituita in automatico da quella appena aggiunta.

Nello specifico, non è più necessario eliminare la carta scaduta per poterla aggiornare. Basterà aggiungere la carta come se fosse nuova e, completata la procedura, questa sostituirà quella scaduta in automatico.

Come scaricare o aggiornare l’app IO

Per scaricare o aggiornare IO, l’app dei servizi pubblici su uno smartphone Android, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite un tap sul badge sottostante) e poi selezionare “Installa” o “Aggiorna”, a seconda che dobbiate scaricarla per la prima volta o che dobbiate procedere con l’aggiornamento.

L’app IO è disponibile anche su iPhone e può essere scaricata tramite l’App Store di Apple: basterà effettuare un tap su questo link per raggiungere la pagina dell’app e poi selezionare “Ottieni” (per scaricarla) o “Aggiorna” (nel caso in cui sia presente un aggiornamento).