Si chiama Codex ed è una nuova applicazione che OpenAI ha appena lanciato per gli utenti macOS.

A dire della popolare azienda specializzata nel settore dell’intelligenza artificiale (il suo prodotto più famoso è ChatGPT), Codex può essere considerata “il modo migliore per creare con gli agenti”.

Codex è una nuova app di OpenAI per macOS

Questa non è la prima applicazione di OpenAI per macOS, in quanto l’azienda ha già lanciato ChatGPT e Atlas per il sistema operativo di Apple ma, a differenza delle altre due, la nuova app offre agli utenti un hub dedicato per la codifica con agenti, garantendo un flusso di lavoro continuo tra l’app Codex, gli IDE e il Terminale.

Gli utenti potranno fare affidamento su un’interfaccia progettata per gestire senza problemi più agenti contemporaneamente, eseguire lavori in parallelo e collaborare con gli agenti su attività anche di lunga durata (i progetti possono durare ore, giorni o settimane).

Stando a quanto viene spiegato da OpenAI, gli agenti vengono eseguiti in thread separati organizzati per progetto, in modo da poter passare facilmente da un’attività all’altra senza perdere il contesto e l’applicazione consente di rivedere le modifiche apportate dall’agente in ciascun thread, commentare le differenze e persino aprirle nell’editor, così da potervi apportare modifiche manuali.

L’app Codex è disponibile da oggi su macOS (può essere scaricata qui) per chiunque abbia un abbonamento a ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu. L’utilizzo è incluso negli abbonamenti a ChatGPT, con la possibilità di acquistare crediti aggiuntivi nel caso in cui fosse necessario.

Per un periodo di tempo limitato, Codex sarà disponibile anche per gli utenti di ChatGPT Free e Go, in modo che possano fare affidamento su un aiuto per sviluppare il loro potenziale con gli agenti.

Per ulteriori informazioni su Codex vi rimandiamo all’articolo di presentazione pubblicato da OpenAI, nel quale troverete anche un esempio di gioco creato sfruttando tale applicazione.