TSMC è ormai diventata il punto di riferimento di molte aziende per la produzione di semiconduttori, tanto che NVIDIA vuole ulteriormente consolidare la loro collaborazione con un ambizioso piano di espansione, studiato per far fronte alle sempre più crescenti esigenze produttive richieste dall’intelligenza artificiale.

La produzione di chip e semiconduttori, infatti, è diventata un punto cruciale nello sviluppo del settore dell’intelligenza artificiale. NVIDIA ne è ben consapevole e nell’ultimo periodo ha stretto rapporti ancora più importanti con TSMC, tanto che recentemente è diventata il primo cliente dell’azienda taiwanese, superando Apple.

La società guidata da Jensen Huang, però, mira ad espandere la propria presenza nel settore dell’intelligenza artificiale con uno degli investimenti infrastrutturali più grandi “mai visti nella storia dell’umanità”, e per raggiungere questo obiettivo ha bisogno del supporto di TSMC.

TSMC deve aumentare la capacità produttiva di oltre il 100%

NVIDIA ha infatti chiesto a TSMC di affrontare una sfida epocale, raddoppiando la propria capacità produttiva entro i prossimi 10 anni per riuscire a soddisfare la crescita, apparentemente senza fine, dell’intelligenza artificiale. Questa espansione di “oltre il 100%” è necessaria per sostenere la domanda proveniente dall’azienda statunitense, ormai primo cliente del produttore di semiconduttori.

Per NVIDIA, che basa il suo ecosistema di intelligenza artificiale sui processori sviluppati insieme a TSMC, è essenziale garantire una capacità produttiva stabile per mantenere la sua posizione di primato nel settore. Il produttore, dal canto suo, ha intensificato i propri piani per l’apertura di nuovi impianti in tutto il mondo, in risposta alla necessità di diversificare la produzione.

L’azienda di Taiwan sta investendo massicciamente in regioni strategiche come Europa, Giappone e Stati Uniti, con un enorme piano di investimento di oltre 250 miliardi di dollari solo per la costruzione delle nuove sedi americane. Contemporaneamente, TSMC sta portando avanti nuovi progetti per arrivare preparata alle nuove generazioni di semiconduttori e per costruire una rete produttiva più robusta, capace appunto di sostenere la crescita di clienti come NVIDIA e di altre aziende.

Nei prossimi mesi emergeranno ulteriori dettagli su questo piano di sviluppo, ma è ormai chiaro che la corsa globale all’intelligenza artificiale non mostra alcun segno di rallentamento ma, anzi, sarà ancora più importante negli anni a venire.