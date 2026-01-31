Mancano ancora diversi anni al lancio delle console di nuova generazione, ma un brevetto di Sony potrebbe aver gettato i primi, embrionali indizi su come potrebbe essere fatto il prossimo controller DualSense di PlayStation 6, con diverse caratteristiche che prenderebbero le distanze dai modelli precedenti: scopriamone insieme tutti i dettagli.

PlayStation 6: un DualSense con controlli touch?

La prima caratteristica che salta subito all’occhio è rappresentata dalla presunta assenza di tasti fisici, che suggerirebbero invece l’adozione di controlli touch per la nuova generazione con un vero e proprio display al centro, richiamando a gran voce la parte centrale dei precedenti DualSense, che offre un touchpad, utilizzato per l’interazione all’interno di diversi titoli first-party (come per esempio il recentissimo Astro Bot) e non. Verrebbe dunque a crearsi un vero e proprio “layout” con tanto di tasti virtuali, un po’ come accade già ora con le schermate di controllo digitali sugli emulatori per smartphone, tanto per intenderci.

L’adozione di un meccanismo di controllo simile potrebbe senz’altro portare con sè importanti novità in termini di gameplay all’interno dei videogiochi di prossima generazione. Questa modalità inedita, a tratti definibile “adattiva” (mai sperimentata prima su altre periferiche delle generazioni precedenti) potrebbe inoltre offrire diverse prese per i giocatori, adattandosi all’anatomia di ognuno di essi. A questi si aggiungerebbe poi la facoltà di eseguire movimenti e gesti che abbiamo già ampiamente sperimentato nel settore degli smartphone, come per esempio lo scorrere o il pizzare.

Come sempre vi invitiamo a prendere con la dovuta cautela tali informazioni, trattandosi di indiscrezioni ancora ben distanti dall’effettivo periodo di annuncio e successivo debutto sul mercato, senza considerare poi la sua natura di brevetto: vi ricordiamo infatti che PlayStation 6 è attesa non prima del 2027, anche se non disponiamo ancora di comunicazioni ufficiali in merito. Restiamo dunque in attesa di aggiornamenti ufficiali e precise direttamente da Sony, che arriveranno verosimilmente non prima del prossimo anno.