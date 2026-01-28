La creator economy continua a evolversi, spesso e volentieri anticipando dinamiche che solo in un secondo momento diventano centrali anche per i settori più tradizionali; in questo contesto si inserisce l’operazione appena ufficializzata da Khaby Lame, uno dei creatori di contenuti più seguiti al mondo, che ha deciso di compiere un passo decisivo cedendo la propria società e, soprattutto, la gestione della sua immagine per una cifra vicina al miliardo di dollari.

Un’operazione che va ben oltre la classica collaborazione commerciale e che apre scenari del tutto nuovi sul rapporto tra influencer, tecnologia e monetizzazione su scala globale.

Quasi un miliardo di dollari per la società e l’immagine di Khaby Lame

Khaby Lame ha venduto Step Distinctive Limited, la società che gestisce il suo brand, attraverso un accordo interamente in azioni (all-stock) valutato 975 milioni di dollari; l’acquirente è Rich Sparkle Holdings, realtà con cui il creator ha stretto una partnership strategica di lungo periodo.

Secondo quanto riportato, l’accordo non rappresenta una semplice uscita di scena del creator dalla propria azienda, al contrario, Lame diventa azionista di controllo della società acquirente, entrando direttamente nella governance e partecipando alle decisioni strategiche sul futuro del suo brand.

Un cambio di paradigma piuttosto evidente, il volto non viene affittato, ma integrato strutturalmente in un ecosistema economico e tecnologico.

Le stime diffuse da Rich Sparkle parlano di oltre 4 miliardi di dollari di vendite annuali potenziali, un dato che rende bene l’idea della portata dell’operazione; del resto, Khaby Lame può contare su una base di circa 360 milioni di follower distribuiti sulle principali piattaforme social, una platea che diventa ora il fulcro di un sistema commerciale altamente scalabile.

L’accordo garantisce a Rich Sparkle i diritti esclusivi sulle attività commerciali di Lame per almeno 36 mesi, coprendo un perimetro molto ampio: licenze, e-commerce, partnership con i brand e sfruttamento dell’immagine a livello globale.

Se i numeri colpiscono, è però la componente tecnologica a rendere questa operazione particolarmente significativa; il contratto infatti prevede l’autorizzazione allo sviluppo di un alter ego virtuale di Khaby Lame, basato sull’intelligenza artificiale.

Rich Sparkle potrà replicare i tratti somatici, voce e micro-espressioni del creator per generare contenuti completamente nuovi, senza la necessità della sua presenza fisica. Il sistema consentirà la produzione di video multilingue, oltre alla gestione di dirette streaming virtuali, aprendo di fatto la strada a una presenza costante e simultanea su più mercati.

Non si tratta dunque solo di automazione, ma di una vera e propria industrializzazione del contenuto digitale, dove l’identità del creator diventa una piattaforma tecnologica.

Secondo Rich Sparkle, l’operazione non va letta come una semplice acquisizione finanziaria, ma come un’evoluzione radicale del modello di e-commerce globale legato ai contenuti; la combinazione tra una fanbase gigantesca e strumenti di intelligenza artificiale avanzata permette di superare i limiti fisici e temporali della produzione tradizionale.

In altre parole, Khaby Lame non è più soltanto una persona, ma un asset digitale programmabile, capace di generare valore in modo continuo e su scala planetaria.

Quella siglata da Khaby Lame potrebbe diventare un precedente importante per l’intero settore, soprattutto in un momento storico in cui creator, brand e piattaforme stanno ridefinendo i confini tra identità personale, proprietà intellettuale e tecnologia.

Bisognerà attendere per scoprire se questo modello verrà replicato da altri grandi nomi del panorama social o se resterà un caso isolato, legato all’unicità del fenomeno Khaby Lame. In ogni caso, è ormai evidente che la creator economy sta entrando in una nuova fase, sempre più intrecciata con l’intelligenza artificiale e con logiche industriali tipiche delle big tech.