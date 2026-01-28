Grand Theft Auto 6 torna al centro delle indiscrezioni, questa volta per una scelta che, se confermata, rappresenterebbe una piccola rivoluzione nel modo di lanciare un titolo di questa portata. Secondo quanto riportato dal portale polacco PPE.pl, Take-Two Interactive e Rockstar Games starebbero valutando di pubblicare GTA 6 inizialmente solo in formato digitale, rimandando la versione su disco a un periodo successivo.

L’indiscrezione, rilanciata anche da testate internazionali come VideoGamesChronicle, ha rapidamente fatto il giro della rete, alimentando discussioni tra i fan e gli analisti del settore. L’obiettivo di questa possibile strategia “digital first” sarebbe ridurre il rischio di nuove fughe di contenuti, un problema che da anni tormenta lo studio newyorkese.

Una strategia per contenere i leak

La storia recente di GTA 6 è segnata da numerosi episodi di leak che hanno scosso Rockstar. Nel 2022, oltre un’ora di filmati provenienti da una build interna del gioco finì online, rivelando ambientazioni, personaggi e dettagli sul mondo di Vice City. Un duro colpo per un progetto tenuto segreto per anni.

Le difficoltà non si sono fermate lì: nel 2023 anche il primo trailer ufficiale del gioco venne pubblicato in anticipo sul web, costringendo Rockstar a rilasciarlo in fretta e furia sui propri canali. Situazioni simili avevano già colpito anche GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, dimostrando quanto fragile sia la catena di distribuzione quando un titolo è atteso da milioni di giocatori.

Ridurre il numero di copie in circolazione prima del lancio, e soprattutto evitare che le edizioni fisiche arrivino nei negozi con largo anticipo, potrebbe quindi essere una scelta logica per preservare la sorpresa e proteggere i contenuti narrativi del gioco. In passato, infatti, non sono mancati casi di rivenditori che hanno consegnato copie con giorni di anticipo, permettendo ai giocatori di trasmettere in streaming o condividere spoiler sul finale.

Niente copie retail al day one?

Secondo l’insider polacco Graczdari, già noto per aver anticipato informazioni corrette su altre edizioni fisiche e porting multipiattaforma, al momento non esisterebbero piani concreti per la versione retail al lancio, almeno per il mercato europeo. L’idea sarebbe di posticipare la distribuzione fisica di alcune settimane, anche se alcuni report ipotizzano un ritardo più consistente, potenzialmente fino ai primi mesi del 2027.

Lo scenario resta comunque fluido: fonti interne parlano di discussioni ancora in corso e di un quadro che potrebbe cambiare da qui ai prossimi mesi. Tuttavia, la possibilità di un’uscita solo digitale al day-one non sembra più così remota, soprattutto considerando la crescente tendenza del mercato verso la dematerializzazione, spinta anche dal successo delle console digital only come PlayStation 5 Digital Edition e Xbox Series S.

Un mercato sempre più digitale

Dal punto di vista commerciale, la mossa non sarebbe del tutto azzardata. I dati più recenti mostrano infatti come oltre il 70% delle vendite di videogiochi avvenga oggi in formato digitale. Un trend destinato a crescere, spinto dalla comodità dell’acquisto diretto dagli store ufficiali e dalle connessioni sempre più veloci.

Rockstar e Take-Two potrebbero dunque sfruttare questa transizione per testare una strategia di distribuzione più controllata e aderente alle nuove abitudini dell’utenza, garantendo nel contempo il massimo riserbo fino alla data di lancio. La versione fisica, in ogni caso, non scomparirebbe del tutto: dovrebbe arrivare in un secondo momento, offrendo steelbook, mappe e contenuti bonus dedicati ai collezionisti.

Community divisa tra curiosità e scetticismo

Come prevedibile, la notizia ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, molti fan comprendono la logica della scelta e la necessità di proteggere un progetto imponente come GTA 6; dall’altro, non mancano critiche da parte degli appassionati che da sempre preferiscono possedere una copia tangibile del gioco, sia per collezione sia per questioni di memoria fisica.

La community si interroga anche su eventuali implicazioni pratiche: l’assenza del disco potrebbe influire sul prezzo? Le versioni digitali avranno vincoli legati al DRM o alla connessione obbligatoria? Domande a cui, almeno per ora, non ci sono risposte ufficiali.

Attesa per novembre 2026

Al momento, Grand Theft Auto 6 è atteso per il 19 novembre 2026 su console. La data, già posticipata rispetto alla finestra originaria del 2025, rappresenta uno dei lanci più attesi dell’intero decennio videoludico.

In attesa di conferme ufficiali da parte di Rockstar, la prospettiva di un debutto solo digitale aggiunge un ulteriore elemento di curiosità e dibattito attorno a un titolo che, ancora prima di uscire, è già riuscito a riscrivere le regole del marketing videoludico. Se la strategia funzionerà o meno, lo scopriremo solo a novembre: ma una cosa è certa, quando GTA 6 arriverà, il mondo dei videogiochi si fermerà di nuovo.