Mancano ancora diversi mesi al probabile lancio di iPhone Air 2, il seguito del modello inedito ultra-sottile che abbiamo visto lo scorso anno, ma alcuni report suggerirebbero l’introduzione di un sensore Face ID ridotto per l’occasione, in modo tale da guadagnare spazio per altre componenti interne: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone Air 2: sensore Face ID più sottile?

Stando a quanto riportato dall’informatore Instant Digital all’interno della piattaforma Weibo, la stessa Apple avrebbe richiesto ai suoi fornitori un sensore Face ID più sottile, con il fine ultimo di avere maggiore spazio per ospitare un nuovo sensore ultrawide per la fotocamera posteriore, che farebbe dunque compagnia al sensore principale che abbiamo già visto nella precedente iterazione del modello.

Tale scelta potrebbe essere stata presa tenendo considerazione delle frequenti lamentele da parte degli utenti in merito al singolo sensore della fotocamera posteriore, decisamente castrata rispetto ai restanti modelli della serie, tenendo conto soprattutto del suo prezzo di lancio non indifferente.

Al momento, diverse componenti interne sono alloggiate in corrispondenza della parte sporgente di iPhone Air (presente nella porzione superiore del dispositivo), con l’obiettivo di massimizzare il più possibile lo spazio per la batteria (ferma ad appena 3149 mAh di capacità), ritenuto uno dei punti deboli del primo modello.

L’adozione di un sensore Face ID più sottile potrebbe interessare non solo il nuovo modello di iPhone Air, ma “abbracciare” anche i futuri MacBook in uscita nei prossimi anni, anche se ad oggi non disponiamo di informazioni precise in merito.

Il lancio di iPhone Air 2 potrebbe avvenire verosimilmente nel corso dei prossimi mesi autunnali, in concomitanza con l’uscita dei restanti modelli e in linea con quanto avvenuto l’anno scorso. Come sempre vi invitiamo a prendere con la dovuta cautela tali informazioni, trattandosi di indiscrezioni che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita che dir si voglia) da parte della compagnia di Cupertino. Non ci resta dunque che rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Apple, che arriveranno nel corso del mese di settembre, in occasione del consueto keynote di presentazione della nuova lineup di smartphone.