Secretlab arricchisce la sua gamma di prodotti con il lancio di una nuova serie speciale dedicata al mondo dei Pokémon e, in particolare, all’iconica prima generazione. Si tratta della nuova Secretlab Pokémon Collection, realizzata dall’azienda in collaborazione con The Pokémon Company e ora disponibile in preordine tramite il sito ufficiale Secretlab. Ecco tutti i dettagli.

Debutta la Secretlab Pokémon Collection

La nuova serie speciale è composta da tre diverse evoluzioni della TITAN Evo, la sedia da gaming che rappresenta da tempo un punto di riferimento della gamma di prodotti Secretlab. Per l’occasione, sono stati scelti tre Pokémon molto diversi per mostrare tre diverse interpretazioni della regione di Kanto (dove erano ambientati i primi giochi della serie).

Il primo modello è dedicato a uno dei Pokémon più iconici, ovvero Pikachu, e propone una particolare colorazione giallo/nera. C’è poi Gengar, il Pokémon fantasma, da cui deriva un modello con colorazione di base nera e elementi sul viola. A completare la serie c’è la sedia dedicata a Eevee, caratterizzata da tonalità più chiare.

Tutte le serie sono realizzate con Tessuto Secretlab SoftWeave Plus e sono disponibili nelle varianti Regular e XL. Non mancano i vari accessori con cui è possibile personalizzare le sedie, garantendo agli utenti la possibilità di poter contare sul prodotto adatto alle proprie necessità.

Per quanto riguarda i prezzi, la versione Regular (consigliata per un’altezza di 170-189 cm e per un peso inferiore ai 100 chilogrammi) è disponibile con un prezzo di 644 euro. La versione XL (consigliata per 181 – 205 cm e per un peso di 80 -180 chilogrammi) costa invece 694 euro.

I modelli della nuova serie sono disponibili in preordine, con spedizione stimata entro il prossimo 20 marzo. Come al solito è possibile pagare in 3 rate con PayPal e, per i nuovi utenti, c’è uno sconto di 30 euro iscrivendosi alla newsletter che potrà essere utilizzato sul primo ordine effettuato.

Per accedere alla serie di Secretlab e scegliere il modello preferito basta seguire il link qui di sotto.

>> Scopri qui la nuova serie Secretlab Pokémon Collection <<