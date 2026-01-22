Immaginate di far rivivere i vostri vinili preferiti con un semplice tocco, senza cavi ingombranti e con un suono cristallino che riempie la stanza. Sony ha appena alzato l’asticella nel mondo del vinile analogico, presentando due nuovi giradischi che uniscono tradizione e modernità: i PS-LX3BT e PS-LX5BT. Pensati per chi scopre il fascino dei dischi in nero per la prima volta o per gli appassionati più esigenti, questi modelli portano il calore del suono analogico direttamente nelle vostre case, grazie a tecnologie wireless all’avanguardia.

Indice: Caratteristiche comuni che convincono

PS-LX3BT: l’ingresso perfetto nel mondo vinile

PS-LX5BT: il top per audiofili esigenti

Disponibilità

Caratteristiche comuni che convincono

Entrambi i giradischi condividono elementi chiave che rendono l’esperienza d’ascolto accessibile e di qualità superiore. Il tasto unico per la riproduzione full auto vi permette di avviare il playback con un solo gesto, ideale per chi non vuole complicazioni. La connettività Bluetooth supporta codec avanzati come aptX, aptX Adaptive e Hi-Res Wireless Audio, garantendo un audio dettagliato anche in modalità senza fili, oltre alla possibilità di collegamenti cablati.

​

Non mancano un piatto in alluminio per una rotazione stabile, una cartuccia di alta qualità, un controllo del gain a tre livelli e un coperchio antipolvere trasparente che protegge da polvere e graffi. Compatibili con dischi a 33 e 45 giri, formati da 7 e 12 pollici, arrivano imballati in confezioni riciclate, in linea con l’impegno Sony per la sostenibilità ambientale. Questi dettagli assicurano una riproduzione fluida e protetta, perfetta per sessioni di ascolto prolungate.

​

PS-LX3BT: l’ingresso perfetto nel mondo vinile

Se state cercando un giradischi che si integri armoniosamente nel vostro salotto senza rubare la scena, il PS-LX3BT è la scelta ideale per i principianti o per chi privilegia la semplicità. Il suo design raffinato e lifestyle-oriented lo rende un complemento d’arredo versatile, adatto a spazi quotidiani moderni. Grazie al cavo audio in dotazione e all’equalizzatore phono integrato, potete iniziare ad ascoltare immediatamente, immergendovi in un suono analogico caldo e con un tracking fluido che cattura ogni sfumatura.

​

È il compagno perfetto per serate rilassate con i classici del rock o del jazz, offrendo un’esperienza autentica senza tecnicismi eccessivi. La sua facilità d’uso lo posiziona come un’opzione entry-level che non sacrifica la qualità sonora.

Previous Next Fullscreen

​

PS-LX5BT: il top per audiofili esigenti

Per chi vuole spingersi oltre e ottenere un audio da brividi, il PS-LX5BT eleva tutto a un livello premium. Il corpo rigido monoblocco, il bracciò in alluminio, il tappetino in gomma e un circuito ottimizzato minimizzano vibrazioni indesiderate, preservando la purezza del segnale. Dotato di una cartuccia high-grade, offre un palcoscenico sonoro ampio e ricco di dettagli, ideale per ascolti concentrati e immersivi.

​

Il jack audio placcato oro garantisce connessioni cablate di élite, mentre il look minimalista e sofisticato si fonde con qualsiasi arredamento, trasformando il vostro setup in un’opera d’arte funzionale. È il giradischi che soddisfa i puristi, pronti a esplorare le profondità del vinile high-end.

Previous Next Fullscreen

Disponibilità

I PS-LX3BT e PS-LX5BT arriveranno sul mercato a partire da febbraio 2026, pronti a conquistare gli amanti del vinile in Europa. In un’era dominata dal digitale, questi giradischi Sony riportano in vita il rituale del vinile con tocchi contemporanei come il Bluetooth Hi-Res, rendendolo accessibile a tutti.