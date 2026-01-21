Gli auricolari open‑ear di Sony si evolvono: i nuovi LinkBuds Clip portano un inedito design a clip “always‑on” che promette di far convivere musica, chiamate e suoni dell’ambiente in modo naturale, senza mai tappare il condotto uditivo. Arrivano in Europa da febbraio 2026 in quattro colori e puntano a diventare il compagno quotidiano per chi si muove in città, fa sport e non vuole rinunciare alla percezione di ciò che lo circonda.

Indice: Design open‑clip e comfort tutto il giorno

Esperienza d’ascolto: tre modalità sempre pronte

Chiamate: AI, sensore osseo e soppressione del rumore

Stile, personalizzazione e uso sportivo

Autonomia, resistenza e funzioni smart

Attenzione all’ambiente e disponibilità

Design open‑clip e comfort tutto il giorno

Sony ha ripensato il concetto di auricolare aperto con una struttura a C che si aggancia all’orecchio senza entrare nel canale uditivo, così da adattarsi facilmente a moltissime forme di orecchio. Il corpo principale e l’archetto superiore offrono un ampio margine di regolazione e stabilità, mentre i Fitting Cushions inclusi permettono di personalizzare ulteriormente la calzata spostando il punto di appoggio sulla clip.​

Questa soluzione open‑ear punta a ridurre l’affaticamento tipico degli in‑ear tradizionali, migliorando la circolazione dell’aria e azzerando la pressione nel condotto. L’idea è quella di un dispositivo davvero “sempre addosso”: li indossi al mattino, ti dimentichi di averli e continui a sentire traffico, annunci, voci e musica in parallelo.

Esperienza d’ascolto: tre modalità sempre pronte

La gestione del suono ruota attorno a tre modalità che si selezionano con un semplice tap sugli auricolari. Standard punta alla miglior qualità possibile, con voci definite e un buon livello di dettaglio, pensata per ascoltare playlist e contenuti vari durante la giornata.​

Voice Boost entra in gioco negli ambienti rumorosi, come stazioni o luoghi affollati, enfatizzando le voci per rendere più intelligibili podcast, video o chiamate anche quando il contesto non è ideale. Sound Leakage Reduction, invece, è pensata per gli spazi silenziosi: limita la dispersione sonora così da non disturbare chi ti sta vicino mentre continui a goderti quello che stai ascoltando.​

Previous Next Fullscreen

Nonostante il design aperto, Sony promette un suono naturale e ampio, frutto dell’esperienza maturata con la serie 1000X e delle tecnologie audio proprietarie. I LinkBuds Clip integrano il motore DSEE per l’upscaling dei brani compressi, il supporto a 360 Reality Audio per un’esperienza immersiva personalizzata e la funzione Background Music Effect, che sarà attivata tramite aggiornamento software previsto per marzo 2026.​

Attraverso l’app Sony | Sound Connect è disponibile un equalizzatore a 10 bande completamente personalizzabile, con la funzione “Find Your Own Equaliser” che aiuta a individuare in pochi passaggi la curva sonora più adatta ai propri gusti.​ L’obiettivo è offrire un profilo audio cucito su misura, senza rinunciare alla praticità del formato aperto.​

Chiamate: AI, sensore osseo e soppressione del rumore

Sul fronte chiamate, i LinkBuds Clip puntano tutto sulla chiarezza della voce grazie a una combinazione di hardware e algoritmi. Un sensore a conduzione ossea rileva con precisione le vibrazioni della voce, mentre un sistema di riduzione del rumore basato su intelligenza artificiale si occupa di attenuare i suoni di fondo, isolando il parlato anche in contesti particolarmente rumorosi.

Il risultato, nelle intenzioni di Sony, è una resa vocale naturale e definita tanto per chi indossa gli auricolari quanto per l’interlocutore all’altro capo della chiamata. Il tutto senza sacrificare la percezione dell’ambiente, caratteristica chiave della famiglia LinkBuds.​

Stile, personalizzazione e uso sportivo

L’ispirazione estetica arriva dai classici ear cuff: un accessorio che si appoggia all’orecchio e diventa parte integrante del look. I LinkBuds Clip saranno disponibili in quattro colorazioni, Greige, Black, Lavender e Green, pensate per adattarsi a stili diversi, dal minimal al più vivace.​

Per chi pratica sport all’aperto o si muove molto, i Fitting Cushions opzionali permettono di ottenere una presa più salda, così da ridurre al minimo il rischio che l’auricolare si sposti durante la corsa. Si aggiungono poi le cover opzionali per la custodia e per le stesse clip, così da personalizzare l’insieme anche dal punto di vista cromatico.​

Autonomia, resistenza e funzioni smart

La batteria promette fino a 37 ore di utilizzo complessivo, sommando circa 9 ore di ascolto continuo con gli auricolari e altre 28 ore garantite dalla custodia di ricarica. Non manca la ricarica rapida: bastano 3 minuti nella case per ottenere circa un’ora di ascolto, utile quando si è di fretta.

La certificazione IPX4 rende i LinkBuds Clip adatti anche per allenamenti e uscite sotto la pioggia, proteggendo da schizzi d’acqua e sudore, con l’unica eccezione dei fori audio e microfonici e della custodia che non è impermeabile. A bordo c’è anche la connessione Multipoint, che permette di collegare contemporaneamente due dispositivi e passare dall’uno all’altro senza riconnessioni manuali, oltre ai comandi tramite tap e alle funzioni di ascolto adattivo che modulano il suono in base alla scena e alle attività riconosciute.​

Attenzione all’ambiente e disponibilità

Sony prosegue nel percorso di riduzione dell’impatto ambientale, con una confezione priva di plastica e una percentuale stimata di materiali plastici riciclati pari a circa il 20% del totale utilizzato nel prodotto. Sono esclusi da questo conteggio elementi come l’imballaggio, la guida rapida e i Fitting Cushions, ma l’approccio resta improntato a una maggiore sostenibilità complessiva.​

I nuovi LinkBuds Clip saranno in vendita da febbraio 2026 nelle quattro colorazioni Greige, Black, Lavender e Green, con disponibilità sui canali ufficiali Sony.