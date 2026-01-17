Il 17 e il 18 gennaio 2026 torna una delle promozioni MediaWorld più apprezzate: è possibile utilizzare l’app ufficiale MediaWorld per Android e iOS per ottenere uno sconto extra fino al 15% su tantissimi prodotti appartenenti alle più svariate categorie merceologiche: telefonia, computer, tv e home cinema, periferiche pc, wearable, pulizia e stiro, videogiochi, smart home, mobilità elettrica e non solo. Vediamo come approfittare e scopriamo insieme alcune delle migliori occasioni (in genere cumulando vari sconti).

Le offerte MediaWorld APP DAYS: fino al 15% di extra sconto con MW Club

Sono tornati gli APP DAYS di MediaWorld, che consentono di sfruttare l’applicazione ufficiale per ottenere extra sconti sulla tecnologia. Questa volta l’iniziativa riguarda tantissime categorie e prevede uno sconto del 15% da aggiungere a eventuali ribassi già attivi, più la spedizione gratuita (con consegna al piano per alcune categorie più ingombranti).

I prodotti in promozione sono ovviamente tantissimi e spaziano per quasi l’intero catalogo delle sopra citate categorie. C’è però qualche eccezione, specificata tra termini e condizioni: sono infatti esclusi tutti i prodotti facenti parte delle promozioni tech mania (9–21 gennaio), crea la cucina dei tuoi sogni bosch incasso (7–28 gennaio), crea la cucina dei tuoi sogni haier incasso (7–28 gennaio), crea la cucina dei tuoi sogni lg incasso (7–28 gennaio), mac week (12–18 gennaio), no iva la casa per me speciale elettrodomestici (12–31 gennaio), il tuo clima ideale (dal 12 gennaio al 1° febbraio), xiaomi days (15–21 gennaio), pet days (16–25 gennaio) e tcl days (dal 19 gennaio al 4 febbraio). Tutti i prodotti a marchio apple (ad eccezione dei prodotti apple ricondizionati), dyson, dreame, ecovacs, tineco, roborock, rayban meta, oakley meta, miele, smeg linea fab, faber, liebherr, amazon echo, amazon fire e starlink, così come tutti i prodotti presenti nell’allegato a del regolamento.

Il prezzo scontato del 15% viene mostrato sull’app dopo aver effettuato il login, a patto di aver associato una carta MediaWorld Club all’account (potete richiederla qui). Ora che abbiamo chiarito come funziona, è il momento di scoprire insieme alcune offerte selezionate tra le varie categorie: le cifre indicate qui in basso comprendono già l’extra sconto.

Offerte TV MediaWorld

Offerte Smartphone

Offerte Tablet MediaWorld

Offerte Notebook MediaWorld

Altre offerte MediaWorld App Days di Gennaio 2026

Come detto, questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare la promozione MediaWorld APP DAYS, valida fino al 18 gennaio 2026. Se volete consultare tutti i prodotti compatibili con gli extra sconti fino al 15% non vi resta che seguire il link qui in basso.