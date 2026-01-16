Kodak torna forte nel segmento delle fotocamere istantanee e prova a intercettare proprio questo spazio con la Printomatic+, una compatta punta-e-scatta digitale che integra una stampante Zink e punta tutto sulla semplicità, sull’immediatezza e sul piacere di condividere fisicamente una foto appena nata.

L’azienda ha ideato un oggetto pensato per essere sempre pronto, da portare in giro, usare senza pensarci troppo e trasformare ogni scatto in un piccolo ricordo fisico.

Kodak Printomatic+ è la compatta digitale che stampa senza inchiostro

La Kodak Printomatic+ è una fotocamera digitale da 10 megapixel che, oltre a salvare le immagini, è in grado di stamparle direttamente grazie a una stampante Zink integrata. Il principio è quello ormai noto di questa tecnologia: niente cartucce, niente inchiostro. La carta fotografica contiene già gli strati di colore, che vengono attivati tramite impulsi di calore ad alta temperatura.

Il risultato è una stampa da 2 x 3 pollici realizzata in un solo passaggio, resistente all’acqua, agli strappi e alle sbavature. Non è una foto da album di matrimonio, ma è perfetta per essere passata di mano, attaccata a una bacheca o infilata nel portafogli.

La stampa avviene automaticamente subito dopo lo scatto, ma la fotocamera può anche salvare l’immagine in digitale su microSD, permettendo di conservare una copia del file o ristamparlo in seguito.

Dal punto di vista tecnico, la Printomatic+ resta volutamente semplice. Lato tecnico, utilizza un obiettivo a fuoco fisso da 3,57 mm f/2.8, accompagnato da un flash automatico che entra in funzione quando la luce scarseggia. Non ci sono menu complessi o impostazioni avanzate.

Intorno al pulsante di scatto è presente un LED multicolore, che segnala lo stato della fotocamera, dalla stampa in corso alla carica della batteria per far capire cosa sta succedendo senza guardare uno schermo o leggere messaggi.

La filosofia dell’azienda è quella di diminuire le distrazioni e offrire più immediatezza. Un approccio che si allinea bene con l’attuale mercato, in cui c’è un ritorno di interesse verso oggetti semi-analogici in grado di dare quel senso vintage e nostalgico, pur mantenendo funzioni utili e moderne; è il caso proprio di questa Kodak, che sotto la scocca può comunque contare su un sensore digitale.

Carta Zink, costi e limiti

Come tutte le fotocamere istantanee, anche la Printomatic+ porta con sé un compromesso sul costo per singola stampa. La carta Zink viene venduta separatamente e il prezzo medio si aggira intorno ai 0,49 dollari a foglio.

La qualità di stampa è coerente con il formato e con la tecnologia utilizzata. I colori sono vivaci, il contrasto è buono, ma i dettagli restano limitati. Qui il valore non è la fedeltà cromatica, bensì l’oggetto fisico immediato, qualcosa che esce dalla fotocamera pochi secondi dopo aver premuto il pulsante.

Prezzo, colorazioni e disponibilità

La Kodak Printomatic+ è disponibile a 89,99 euro in vari rivenditori online, tra cui Amazon. È disponibile in diverse colorazioni come nero, blu, rosa e giallo. Nella confezione sono inclusi il cavo di ricarica USB, una guida rapida e un pack iniziale di cinque fogli Zink, giusto per iniziare subito a scattare.

Dunque, si tratta di una fotocamera che parla soprattutto a chi cerca un’esperienza sociale e tangibile, lontana dallo schermo dello smartphone, che possa diminuire il rumore di fondo del digitale, di cui siamo circondati, per restituire quel senso analogico anche nell’immortalare momenti speciali o quotidiani.

