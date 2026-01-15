Dopo l’annuncio di Lufthansa sull’adozione di Starlink a bordo dei propri aerei, arriva una presa di posizione netta da parte di Ryanair. La compagnia irlandese ha chiarito di non avere, almeno per ora, alcuna intenzione di installare la connettività satellitare di SpaceX sulla propria flotta. Una scelta che riflette in modo piuttosto fedele il modello operativo del vettore low cost e il tipo di esperienza che Ryanair ritiene coerente con il proprio pubblico.

La decisione arriva in un momento in cui il Wi-Fi di bordo sta diventando sempre più centrale per molte compagnie tradizionali e premium, ma secondo Ryanair i costi, diretti e indiretti, non giustificano l’investimento sulle sue rotte prevalentemente brevi.

Perché Ryanair non vede Starlink come una priorità

Secondo quanto riportato da Reuters, a spiegare la posizione della compagnia è stato direttamente l’amministratore delegato Michael O’Leary. Il punto centrale è tecnico ed economico allo stesso tempo. L’installazione di un’antenna satellitare sulla fusoliera comporta un aumento di peso e una penalizzazione aerodinamica che, secondo Ryanair, si tradurrebbe in un consumo di carburante superiore di circa il 2%.

Per una compagnia che basa il proprio vantaggio competitivo sull’ottimizzazione estrema dei costi, anche variazioni apparentemente marginali possono avere un impatto significativo su scala di flotta. O’Leary è stato piuttosto esplicito anche sul fronte commerciale: per voli medi di circa un’ora, tipici del network Ryanair, la maggior parte dei passeggeri non sarebbe disposta a pagare un extra per il Wi-Fi di bordo.

In parole povere, come ci si potrebbe aspettare da una compagnia low-cost come Ryanair, l’investimento rischierebbe di non essere ripagato, né tramite ricavi diretti né come elemento di differenziazione del servizio.

Il nodo dei consumi e la risposta di SpaceX

Alle dichiarazioni di O’Leary non è mancata una replica da parte di SpaceX. Michael Nicolls, vicepresidente dell’ingegneria di Starlink, ha risposto pubblicamente su X contestando i numeri citati dal CEO di Ryanair.

Secondo Nicolls, i test condotti da SpaceX su un Boeing 737-800 dimostrerebbero che l’impatto reale sul consumo di carburante sarebbe intorno allo 0,3%, una cifra nettamente inferiore rispetto al 2% indicato da Ryanair. Quest’ultimo valore, sempre secondo SpaceX, sarebbe più tipico delle antenne satellitari tradizionali, non delle soluzioni Starlink di nuova generazione.

La discrepanza evidenzia come il dibattito sia tutt’altro che chiuso ma è probabile, come fa notare Reuters, che la verità stia anche nella specifica configurazione dell’aeromobile, nel profilo di missione e nella densità di utilizzo del servizio. Tuttavia, per Ryanair il tema non è solo tecnico, ma soprattutto poiché anche riducendo l’impatto sui consumi, resta il dubbio sulla reale domanda da parte dei passeggeri.

La scelta di Ryanair stona decisamente proprio perché arriva mentre sempre più compagnie aeree stanno puntando su Starlink per migliorare l’esperienza di bordo. Tra queste segnaliamo Lufthansa che ha annunciato un piano pluriennale che coinvolgerà circa 850 aeromobili, mentre altre realtà come Qatar Airways e SAS hanno già avviato test e implementazioni operative.

Negli Stati Uniti, JSX è stata tra le prime ad adottare Starlink già nel 2022, aprendo la strada a un utilizzo sempre più esteso della connettività satellitare anche su rotte medio-lunghe. Parallelamente, non mancano le alternative: JetBlue ha scelto la soluzione di Amazon Kuiper (ex Project Kuiper), mentre Eutelsat e OneWeb stanno portando avanti test e ampliamenti delle proprie reti.

Ryanair per ora resta coerente con la propria identità, ma fa sapere che non esclude che lo scenario possa cambiare in futuro, soprattutto se l’aumento della concorrenza dovesse ridurre i costi dell’hardware e della gestione del servizio. Ma, per ora, il Wi-Fi satellitare non rientra nelle priorità.