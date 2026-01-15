OpenAI continua ad ampliare l’ecosistema di ChatGPT e, dopo il debutto del browser proprietario, mette piede anche in un territorio particolarmente affollato e competitivo: quello della traduzione automatica. È infatti iniziata la distribuzione di ChatGPT Translate, un nuovo strumento dedicato che, almeno nelle intenzioni, punta a proporsi come alternativa diretta a servizi ormai consolidati come Google Traduttore.

L’impostazione di base non sorprende, l’interfaccia è volutamente familiare, con un box per inserire il testo originale e uno affiancato che restituisce la traduzione nella lingua selezionata; una scelta che rende l’accesso immediato anche a chi utilizza abitualmente altri servizi simili e non vuole perdere tempo a imparare nuovi flussi di lavoro.

OpenAI lancia ChatGPT Translate

Dove ChatGPT Translate prova a differenziarsi, come prevedibile, è dopo la traduzione vera e propria; una volta ottenuto il testo tradotto lo strumento propone infatti una serie di azioni rapide pensate per adattare il contenuto al contesto d’uso.

Con un solo clic, la traduzione può:

diventare più fluida e naturale

assumere un tono formale adatto a una comunicazione aziendale

essere semplificata per un pubblico più giovane

essere adattata a un contesto accademico

Selezionando una di queste opzioni, l’utente viene automaticamente reindirizzato all’interfaccia principale di ChatGPT, con un prompt già strutturato pronto per ulteriori modifiche e personalizzazioni. Ed è qui che emerge chiaramente l’approccio di OpenAI, non limitarsi a tradurre, ma offrire uno strumento capace di modellare il linguaggio in base alle esigenze specifiche.

Almeno per ora però, ChatGPT Translate resta uno strumento piuttosto rudimentale, le funzionalità disponibili si limitano infatti alla traduzione di testo semplice, senza supporto concreto per contenuti più complessi.

La pagina del servizio fa riferimento anche alla possibilità di tradurre immagini, ma allo stato attuale non è ancora possibile caricarle; allo stesso modo, mancano molte funzioni che per Google Traduttore sono ormai la norma, come la traduzione di documenti, la traduzione di siti web e la gestione delle conversazioni in tempo reale.

Anche il numero di lingue supportate risulta inferiore rispetto allo standard fissato da Google nel corso degli anni, rendendo difficile, almeno oggi, parlare di una vera alternativa completa.

Alla luce di questi limiti, parlare di concorrenza diretta a Google Traduttore appare prematuro, ChatGPT Translate sembra più un primo passo, una sorta di laboratorio in cui OpenAI sta sperimentando un nuovo modo di intendere la traduzione, fortemente legato al prompt e alle capacità di rielaborazione dell’IA generativa.

È però facile immaginare che, con il tempo, lo strumento possa evolvere integrando nuove funzioni, un supporto più ampio ai formati e magari una maggiore integrazione con il chatbot stesso, seguendo la stessa traiettoria vista con altri prodotti dell’ecosistema ChatGPT.

In definitiva, ChatGPT Translate non è ancora il killer di Google Traduttore, ma rappresenta un’anteprima interessante di come OpenAI immagina il futuro della traduzione automatica: meno rigida, più adattabile e fortemente personalizzabile.

Resta ora da capire se e quando arriveranno funzionalità più avanzate, e se questo strumento riuscirà davvero a ritagliarsi uno spazio significativo in un settore già maturo e altamente competitivo.