Sono arrivati i Saldi Invernali firmati Dreame: lo shop online ufficiale dell’azienda e Amazon propongono una serie di offerte che coinvolgono alcuni dei prodotti più apprezzati, tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, lavapavimenti wet&dry e aspirapolvere senza fili. Scopriamo insieme gli sconti più interessanti.

Le migliori offerte dei Saldi Invernali Dreame

Dreame viene in soccorso di chi vuole dedicare più tempo alla famiglia, alle proprie passioni e a sé stessi in generale, e lancia una nuova campagna di sconti sui suoi bestseller per una casa sempre pulita ed in ordine. Coinvolti nei nuovi Saldi Invernali diversi dei modelli del marchio, tutti pensati per aiutare nelle faccende domestiche: vediamo le proposte migliori valide fino al 25 gennaio 2026 (salvo esaurimento scorte), che spaziano tra sito ufficiale e Amazon.

Le 5 offerte top firmate Dreame

Tra le principali offerte lanciate da Dreame troviamo i robot aspirapolvere Aqua10 Ultra Roller Complete, L40s Pro Ultra e L40 Ultra AE, ma anche la lavapavimenti H14 Pro e l’aspirapolvere senza fili Z30.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete mette a disposizione una potenza di aspirazione di 30.000 Pa, affiancata al sistema AquaRoll, che risciacqua continuamente il rullo con acqua pulita, prevenendo contaminazioni e una maggiore freschezza. Offre la tecnologia FluffRoll per combattere polvere e macchie, anche nelle fughe, il sistema AutoSeal per proteggere tappeti e moquette dall’umidità e dagli schizzi, e la pulizia del rullo ThermoHub a 100 °C per la massima igiene. Il robot ha un prezzo di listino di 1499 euro, ma viene proposto in questi giorni in sconto a 1049 euro.

In promozione anche Dreame L40s Pro Ultra, modello di fascia media con una potenza di aspirazione di 19.000 Pa. Il robot è dotato della funzione HyperStream per tagliare i capelli e ridurre il disordine, e può contare sul sistema EasyLeap, che garantisce il superamento di ostacoli fino a 4 cm; Smart 3DAdapt e Pathfinder gli consentono di riconoscere oltre 180 tipi di oggetti domestici, e gli permettono di scegliere in modo intelligente quale azione intraprendere per una cura completa della casa. Lanciato a 899 euro, il robot è disponibile in offerta a 649 euro fino al 18 gennaio 2026.

Il tris di robot aspirapolvere e lavapavimenti si chiude con Dreame L40 Ultra AE, modello versatile che include 2 tipi di spazzole per una pulizia completa dei pavimenti: una in gomma sollevabile per rimuovere i detriti da tutte le superfici e una TriCut progettata per tagliare e raccogliere i capelli aggrovigliati. Offre una potente aspirazione di 19.000 Pa e la tecnologia 3DAdapt per identificare oltre 120 tipi di oggetti ed evitarli. Il prezzo scende di 200 euro, passando da 699 a 499 euro fino al 21 gennaio 2026.

Non solo robot, come detto: tra le migliori offerte dei Saldi Invernali di Dreame troviamo anche la lavapavimenti wet&dry Dreame H14 Pro: offre una potenza di aspirazione di 18.000 Pa e può essere completamente appiattita, così da adattarsi a spazi con un’altezza minima di 14 cm. L’asse rotante e le ruote omnidirezionali facilitano le manovre e i movimenti, mentre la funzione One-Press Solution regola dinamicamente la concentrazione della soluzione in base al livello di sporco, ottimizzando l’uso del detergente. H14 Pro è disponibile in offerta a 449 euro invece di 499 fino al 4 febbraio 2026.

C’è poi l’aspirapolvere senza fili Dreame Z30, modello con una potenza di aspirazione di 310 AW e un’autonomia di 90 minuti per coprire l’intera casa. Una spazzola principale a LED che evidenzia la polvere nascosta sui pavimenti e, con sette bocchette incluse, fornisce una soluzione versatile e completa per superfici che vanno dai pavimenti alle scale e ai mobili. Viene proposto in sconto a 329 euro invece di 399.

Le altre offerte dei Saldi Invernali

Come anticipato, quelle qui sopra erano solo alcune delle principali offerte dei Saldi Invernali di Dreame. Sul sito ufficiale, nei negozi e su Amazon sono disponibili tanti altri sconti fino al 25 gennaio 2026, tra cui i seguenti:

Per consultare tutte le offerte Dreame del sito ufficiale potete seguire questo link, mentre a questo link potete dare un’occhiata a tutti gli sconti disponibili su Amazon.