Trovare un modo per non perdere mai più il portafoglio senza spendere una fortuna sembra un’utopia, ma oggi non lo è. La SwitchBot Wallet Finder Card, un tracker sottile e potente compatibile con la rete “Dov’è” di Apple, diventa protagonista di un’offerta a dir poco imperdibile su Amazon. Il prezzo già scontato subisce un crollo verticale grazie a un ulteriore sconto del 40% che si applica direttamente al checkout, portando il costo finale a una cifra irrisoria. Questa è una di quelle occasioni da cogliere al volo prima che le scorte si esauriscano, un vero e proprio prezzone per un dispositivo così utile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo prodotto e i termini esatti della promozione.

SwitchBot Wallet Finder Card: sottile, resistente e sempre connesso

SwitchBot Wallet Finder Card si distingue per un design pensato per la massima discrezione e praticità. Con uno spessore di appena 2,5 mm, è una delle card di tracciamento più sottili sul mercato, progettata per scivolare in qualsiasi portafoglio, portadocumenti o tasca senza aggiungere ingombro. Le sue dimensioni sono identiche a quelle di una carta di credito standard (85 x 54 mm), rendendola un accessorio quasi invisibile ma incredibilmente funzionale.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo offre prestazioni di alto livello. La caratteristica più impressionante è senza dubbio la durata della batteria: il produttore garantisce fino a 3 anni di autonomia con una singola batteria integrata non ricaricabile. Questo significa che una volta attivata, ci si può dimenticare di caricarla per un lunghissimo periodo. Inoltre, la certificazione IP67 assicura una completa protezione contro polvere e immersioni temporanee in acqua, rendendola un compagno affidabile anche in condizioni avverse.

La vera forza del SwitchBot Wallet Finder Card risiede nella sua perfetta integrazione con l’ecosistema Apple. Funziona esclusivamente con la rete “Dov’è” (Find My), sfruttando la vasta rete globale di dispositivi Apple per localizzare con precisione l’oggetto smarrito, anche a grande distanza. È fondamentale sottolineare che la compatibilità è limitata ai dispositivi iOS. Per chi possiede già altri prodotti SwitchBot, questa card può anche fungere da trigger per attivare scene e automazioni smart home.

Ecco un riepilogo delle specifiche principali:

Spessore: 2,5 mm

2,5 mm Dimensioni: 85 x 54 mm (formato carta di credito)

85 x 54 mm (formato carta di credito) Batteria: Fino a 3 anni di durata (non ricaricabile)

Fino a 3 anni di durata (non ricaricabile) Resistenza: Certificazione IP67 contro acqua e polvere

Certificazione IP67 contro acqua e polvere Connettività: Bluetooth Low Energy

Bluetooth Low Energy Compatibilità: Esclusiva con la rete “Dov’è” di Apple (solo iOS)

Il prezzo crolla al checkout: i dettagli dell’offerta

L’offerta attualmente attiva su Amazon per la SwitchBot Wallet Finder Card è una delle più aggressive viste finora per questa categoria di prodotti. Il prezzo di listino del dispositivo è di 24,99€, ma la promozione si articola in due passaggi che portano a un risparmio eccezionale.

Inizialmente, il prodotto è già scontato sulla pagina Amazon al prezzo di 19,99€. Tuttavia, il vero affare si concretizza al momento del pagamento: un ulteriore sconto del 40% viene applicato in automatico direttamente nel carrello, senza bisogno di inserire alcun codice. Questo porta il prezzo finale a soli 11,99€. Si tratta di un risparmio totale di 13€ rispetto al listino, per uno sconto complessivo del 52%.

L’offerta è disponibile su Amazon, venduta e spedita da terzi ma gestita dalla logistica di Amazon, garantendo quindi spedizioni rapide per gli abbonati Prime. Non è specificata una data di scadenza per questa promozione, ma è molto probabile che si tratti di un’offerta a tempo limitato o fino a esaurimento scorte. Per questo motivo, si consiglia di approfittarne il prima possibile.

