Reolink annuncia l’arrivo in Italia di una delle sue novità presentate il mese scorso a IFA 2025: si tratta di TrackFlex Floodlight WiFi, una telecamera 4K PTZ cablata con funzionalità di intelligenza artificiale. Il nuovo prodotto per la sicurezza della smart home sarà lanciato nelle prossime settimane, ma è già possibile registrarsi per ottenere uno speciale sconto del 10% sul prezzo di listino pre-lancio.

Reolink TrackFlex Floodlight WiFi è una telecamera 4K PTZ cablata dotata di doppio obiettivo e di ricerca video locale tramite intelligenza artificiale. Costituisce l’ultima novità della serie di prodotti floodlight del marchio, che combina la nitidezza delle immagini a risoluzione 4K alla copertura a 360 gradi e al tracciamento con zoom automatico, così da garantire sicurezza senza punti ciechi.

La nuova telecamera offre un design a doppia lente per una copertura completa, ideale per il posizionamento in ampie aree come cortili e vialetti. Il sistema a doppia lente commuta autonomamente tra le lunghezze focali così da seguire eventuali soggetti in movimento senza interruzioni, senza lasciarsi sfuggire i dettagli sia da vicino sia da lontano: vengono sfruttate l’ampia visuale grandangolare, ma anche la vista ravvicinata resa possibile dall’obiettivo ibrido 6x, con la possibilità di visualizzare il tutto simultaneamente attraverso un’unica schermata dell’app Reolink.

TrackFlex Floodlight WiFi utilizza LED dimmerabili con una luminosità fino a 3000 lumen, per riprese nitide dai colori vivaci anche in condizioni di scarsa illuminazione. Supporta impostazioni di temperatura colore regolabili (luce fredda a 6500K o calda a 3000K), così da offrire agli utenti la possibilità di personalizzare l’illuminazione a piacimento: si può regolare manualmente, oppure ci si può affidare alle impostazioni automatiche, che si basano sulla luce ambientale. I potenti proiettori hanno una portata di 12 metri e sono accompagnati da una sirena automatica da 110 decibel, pensata per scoraggiare potenziali tentativi di intrusione.

La telecamera può contare sul nuovo sistema di intelligenza artificiale ReoNeura di Reolink, dotato di ricerca video locale basato su AI. La funzione consente di recuperare in pochi istanti i video pertinenti tramite semplici input di testo, come ad esempio “uomo con camicia blu“. Il sistema può identificare in modo automatico persone, veicoli, animali e pacchi, e l’elaborazione avviene localmente, così da garantire la privacy.

Tra le funzionalità troviamo anche Out of View Detection: la telecamera può infatti sfruttare tre sensori a infrarossi passivi (PIR) per rilevare costantemente il movimento a distanze tra i 2 e i 10 metri, coprendo un’ampia area di 270 gradi. Se viene installata correttamente e nel punto giusto (a un’altezza di 2-3 metri, all’angolo della casa) può coprire entrambi i lati senza l’aiuto di altre telecamere.

Prezzo e offerta di lancio della nuova telecamera

Reolink TrackFlex Floodlight WiFi sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire dal 2 marzo 2026 al prezzo consigliato di 249,99 euro su sito ufficiale e i rivenditori autorizzati (tra cui Amazon). Nell’attesa, è possibile registrarsi sul sito ufficiale per accedere in anteprima all’offerta early bird, attiva da oggi stesso al link qui in basso: sfruttandola potrete portarvi a casa la nuova telecamera con uno sconto del 10%.