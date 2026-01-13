L’elettrico compatto di Kia si prepara ad accogliere una curiosa novità. Con le nuove EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT, la casa coreana introduce un’approccio più emozionale della guida sportiva a zero emissioni, puntando su prestazioni più elevate, assetti dedicati e su un elemento destinato a far discutere: un cambio marce simulato, accompagnato da suoni artificiali del motore, pensato per richiamare le sensazioni delle sportive tradizionali.

Kia porta il cambia manuale simulato sulle proprie EV

Rispetto alle versioni standard, le EV3, EV4 ed EV5 GT adottano un secondo motore elettrico, configurazione che consente la trazione integrale e un deciso salto in avanti sul piano delle prestazioni. Pur restando lontane dall’esuberanza estrema della EV6 GT, queste nuove varianti promettono una guida più coinvolgente e reattiva, senza sacrificare del tutto comfort e versatilità.

Kia parla apertamente di un equilibrio tra “guida emozionale” ed esperienze digitali avanzate, ottenuto attraverso una modalità di guida GT dedicata, una gestione elettronica più raffinata della potenza e sospensioni a controllo elettronico.

Design, interni e l’idea del cambio virtuale

All’esterno, le versioni GT si riconoscono per ritocchi mirati al design e badge specifici che ne sottolineano il posizionamento sportivo. All’interno, l’impostazione cambia in modo più evidente: con sedili avvolgenti, volante GT a tre razze di serie e un ambiente pensato per trasmettere maggiore coinvolgimento al guidatore.

Il punto più interessante resta però la scelta di introdurre suoni artificiali del motore e un cambio marce virtuale. In pratica, l’auto simula le cambiate tipiche di un motore a combustione, nel tentativo di rendere la progressione meno lineare e più “meccanica”. È una soluzione che divide, ma che conferma come anche nel mondo elettrico i costruttori stiano cercando nuove strade per ricreare un legame emotivo tra auto e guidatore.

Potenze, accelerazioni e autonomia attesa

Dal punto di vista numerico, Kia EV3 GT (crossover subcompatto) e Kia EV4 GT (hatchback o berlina compatta) condividono una potenza combinata di 282 cavalli, ottenuta da un motore anteriore da 194 CV e da un’unità posteriore da 94 CV. La EV5 GT beneficia invece di un leggero incremento, arrivando a 302 CV complessivi, grazie a un motore anteriore più potente da 208 CV.

Le prestazioni migliorano sensibilmente rispetto alle versioni standard. La più rapida è la EV4 GT, che scatta da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Seguono la EV3 GT con 5,7 secondi e la EV5 GT, più grande e pesante, con 6,2 secondi.

Per quanto riguarda l’autonomia, i dati WLTP ufficiali non sono ancora stati comunicati. Tutti i modelli utilizzano però lo stesso pacco batterie da 81,4 kWh, che sulle versioni non GT consente percorrenze fino a 605 km per EV3, 633 km per EV4 e 555 km per EV5. È lecito aspettarsi valori inferiori sulle GT, penalizzate dal secondo motore, dal peso aggiuntivo e da una taratura più sportiva.

La visione di Kia sull’elettrico sportivo

Soohang Chang, presidente e CEO di Kia Europe, ha riassunto così la filosofia alla base dei nuovi modelli GT:

“I nostri nuovi modelli elettrici GT dimostrano che l’elettrificazione può essere emozionale e determinata. EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT offriranno una guida coinvolgente e rassicurante, combinando la risposta immediata della propulsione elettrica con un carattere sportivo e una grande versatilità. Queste GT sono pensate per chi cerca il meglio di entrambi i mondi: emozioni di guida e un futuro di mobilità responsabile”.

Quando arrivano sul mercato

Kia non ha ancora comunicato date precise di lancio. Al momento, la casa si è limitata a confermare che la produzione inizierà nel secondo trimestre del 2026, con consegne previste nella seconda metà dell’anno. Nessuna indicazione, invece, su una possibile versione GT a doppio motore per la EV2, il modello elettrico più compatto della gamma.

Nel complesso, le EV3, EV4 ed EV5 GT raccontano bene una fase di transizione dell’auto elettrica: meno ossessionata dai numeri puri e sempre più attenta a come quei numeri vengono percepiti da chi è al volante che è ancora attento all’esperienza di guida piuttosto che le cifre sulla carta.