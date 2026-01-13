Il momento giusto per mettere le mani sul nuovo top di gamma Apple è arrivato. Dopo aver fatto parlare di sé per la sua concretezza e per le prestazioni da primo della classe, iPhone 17 Pro scende a un prezzo davvero interessante su Amazon, diventando un’opzione ancora più allettante per chi cerca una vera e propria macchina da lavoro tascabile. Il modello in promozione è quello con 512 GB di memoria interna, una capacità che garantisce ampio spazio per foto, video professionali e applicazioni. Con il suo potente chip A19 Pro, un comparto fotografico rivoluzionato e un display ai vertici della categoria, questa offerta rappresenta un’opportunità significativa per acquistare un dispositivo senza compromessi a un costo più accessibile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un acquisto imperdibile a questo prezzo.

iPhone 17 pro: potenza pro, dal chip al comparto fotografico

Apple iPhone 17 Pro è stato progettato con un chiaro obiettivo: offrire prestazioni massime e affidabilità. Il cuore pulsante del dispositivo è il nuovo chip A19 Pro, affiancato da ben 12 GB di RAM, una combinazione che assicura una fluidità impeccabile in ogni operazione, dal gaming più spinto all’editing video in 4K. Per la prima volta su un iPhone, Apple ha introdotto una camera di vapore per la dissipazione del calore, una soluzione che permette al processore di mantenere prestazioni elevate più a lungo, evitando il surriscaldamento anche sotto stress intenso.

Il display è un pannello Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion, che adatta la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz per garantire la massima reattività e, al contempo, ottimizzare i consumi. La luminosità di picco raggiunge i 3.000 nit, rendendo lo schermo perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole. Il vetro frontale Ceramic Shield di seconda generazione e la certificazione IP68 conferiscono al dispositivo una notevole resistenza.

Il vero punto di svolta, però, è il comparto fotografico. Il sistema Pro Fusion vanta per la prima volta tre sensori da 48 MP: un sensore principale, un ultra-grandangolare e un innovativo teleobiettivo periscopico con zoom ottico 4x. Questa configurazione offre una versatilità senza precedenti e una qualità d’immagine eccezionale in ogni condizione di luce. Per i videomaker e i professionisti, le modalità ProRes, Apple Log2 e la nuova fotocamera frontale Center Stage lo rendono uno strumento di lavoro completo e performante.

Ecco le specifiche chiave in sintesi:

Processore : Apple A19 Pro

: Apple A19 Pro RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Archiviazione : 512 GB NVMe

: 512 GB NVMe Display : 6,3″ Super Retina XDR OLED con ProMotion (fino a 120Hz)

: 6,3″ Super Retina XDR OLED con ProMotion (fino a 120Hz) Fotocamere posteriori : Sistema Pro Fusion con 3 sensori da 48 MP (principale, ultra-wide, teleobiettivo periscopico 4x)

: Sistema Pro Fusion con 3 sensori da 48 MP (principale, ultra-wide, teleobiettivo periscopico 4x) Fotocamera anteriore : 12 MP con Center Stage

: 12 MP con Center Stage Batteria : 3.998 mAh con ricarica rapida e MagSafe

: 3.998 mAh con ricarica rapida e MagSafe Sistema Operativo: iOS 26

L’offerta su Amazon: un’occasione da non perdere

L’opportunità di acquisto si fa ancora più concreta grazie alla promozione attualmente attiva. Apple iPhone 17 Pro, nella versione da 512 GB e nella distintiva colorazione Arancione Cosmico e Blu, è disponibile su Amazon a un prezzo scontato. Il prezzo di listino, fissato a 1.589 €, scende ora a 1.449 €, permettendo un risparmio netto di 140 € sul costo ufficiale. Si tratta di uno dei prezzi più bassi registrati per questa configurazione, rendendo l’acquisto particolarmente vantaggioso. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, quindi è consigliabile agire rapidamente per non lasciarsi sfuggire questa occasione. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, garantendo così la consueta affidabilità nel servizio e la possibilità di usufruire della spedizione rapida per gli abbonati al servizio Prime.

