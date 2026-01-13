Se state cercando un nuovo aspirapolvere e lavapavimenti dal prezzo contenuto e dalle funzionalità complete, potreste dare un’occhiata a Eureka FloorShine 460, nuovo prodotto disponibile in offerta lancio proprio in queste ore: si tratta del più potente aspirapolvere wet and dry entry-level nella fascia di prezzo compresa tra i 200 e i 300 euro, e con la proposta di lancio viene proposto a un prezzo ulteriormente ribassato.

Eureka FloorShine 460 è un aspirapolvere senza fili leggero, potente e maneggevole

FloorShine 460 è un nuovo aspirapolvere della gamma wet&dry di Eureka: è leggero e maneggevole grazie al posizionamento del serbatoio dell’acqua pulita e alle sue mini ruote, e può raggiungere senza problemi anche gli spazi più complicati, data la possibilità di appiattirsi (fino a 180°, con un altezza tra 8,8 e 11,5 mm) impedendo al contempo il riflusso dell’acqua sporca.

Il cuore del prodotto consiste nell’avanzata tecnologia del motore BLDC, che promette prestazioni di pulizia stabili e potenti dall’inizio alla fine, con una durata della batteria fino a 30 minuti senza interruzioni. Per la ricarica basta posizionarlo nella sua base, che consente anche di procedere all’autopulizia del rullo.

FloorShine 460 può aspirare e lavare con la stessa passata, occupandosi contemporaneamente di rifiuti liquidi e solidi, e delle macchie ostinate. Sfrutta 22 ugelli spruzzatori per inumidire la spazzola ed evitare aloni, e la rotazione avviene a 495 giri al minuto (senza timori per le macchie più complicate). Offre principalmente due tipologie di lavaggio del pavimento, una standard per l’uso di tutti i giorni e una a secco per i pavimenti bagnati o umidi (come quelli del bagno dopo una doccia, ad esempio).

In ogni caso, lascia pochi residui d’acqua sul pavimento dopo la pulizia, consentendo di camminarci sopra a piedi nudi senza problemi: questo grazie anche ai 17.000 Pa, che aspirano istantaneamente l’acqua sporca, asciugando rapidamente i pavimenti con un recupero dell’acqua pari all’80%. Mette a disposizione un serbatoio dell’acqua pulita da 650 ml, e uno contenitore per l’acqua sporca da 600 ml (+200 ml rispetto al predecessore), ideali per un’ampia pulizia. La soluzione detergente è inclusa nella confezione.

L’aspirapolvere promette una pulizia precisa anche vicino ai bordi del pavimento e non teme peli e capelli grazie al sistema Anti-Tangle Pro: quest’ultimo può infatti contare su uno speciale pettine all’interno della spazzola rotante, che riduce al minimo eventuali aggrovigliamenti. Una volta ultimata la pulizia, il flusso d’aria calda ad alta velocità e la rotazione rapida offrono un’asciugatura automatica e igienica.

Prezzo e offerta lancio del nuovo modello wet&dry di Eureka

Eureka FloorShine 460 arriva al prezzo consigliato di 239 euro, ma in questi primi giorni potete approfittare dell’offerta di lancio: potete infatti scendere fino a 169,99 euro, con base, spazzola a rullo, filtro e soluzione detergente inclusi. Se siete interessati, potete seguire il link qui in basso e dargli un’occhiata su Amazon.

Informazione pubblicitaria