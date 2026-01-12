Il mercato dei componenti per PC continua a vivere una fase particolarmente complessa e, come molti di voi avranno già notato negli ultimi mesi, l’aumento dei prezzi non sembra destinato a fermarsi; dopo il rincaro progressivo di RAM e SSD, spinto in larga parte dal boom dell’intelligenza artificiale e dalla crescente domanda dei data center, ora altri due componenti fondamentali sono pronti a seguire la stessa strada: alimentatori e sistemi di raffreddamento per CPU.

Una dinamica che, ancora una volta, nasce a monte della filiera produttiva e che rischia di riflettersi in modo diretto sui prezzi finali praticati al pubblico.

Nel prossimo futuro aumenteranno i prezzi di alimentatori e dissipatori

Secondo quanto comunicato da Guangzhou Xinhong Zhengdian Electronic Technology, azienda attiva nella produzione di componenti elettronici, l’aumento dei costi delle materie prime sta esercitando una pressione sempre più difficile da sostenere sui costi operativi.

Nel dettaglio, materiali fondamentali come rame, argento e stagno (largamente utilizzati nella realizzazione di alimentatori e soluzioni di raffreddamento per PC), hanno registrato un incremento costante dei prezzi negli ultimi mesi, complice l’andamento del mercato globale. Un aumento che si traduce inevitabilmente in costi di produzione più elevati, difficili da assorbire senza ritoccare i listini.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda le tempistiche, l’azienda ha infatti dichiarato di aver ricevuto una comunicazione urgente dai fornitori a monte, nella quale viene confermato che a partire dal 6 gennaio le fabbriche hanno smesso di accettare nuovi ordini ai prezzi precedenti.

Tutti gli ordini effettuati dopo tale data vengono già calcolati sulla base dei nuovi listini, con un trasferimento dei costi praticamente immediato lungo l’intera catena di fornitura; un dettaglio tutt’altro che secondario, perché riduce al minimo qualsiasi margine temporale per contenere o diluire gli aumenti.

Entrando più nello specifico, le stime parlano di aumenti piuttosto concreti:

alimentatori -> rincari previsti tra il 6% e il 10%

-> rincari previsti dissipatori di calore -> aumenti compresi tra il 6% e l’8%, con un impatto diretto sui dissipatori per CPU

Numeri che, sommati all’aumento dei prezzo già visto su RAM e SSD, rischiano di rendere sempre più costosa la configurazione o l’aggiornamento di un PC, anche per chi punta su soluzioni di fascia media.

A complicare ulteriormente il quadro arriva un’altra notizia tutt’altro che rassicurante, l’avviso diffuso dall’azienda specifica infatti che a partire dal 1° febbraio 2026 tutte le politiche di prezzo promozionali verranno annullate.

Questo significa che sconti e prezzi speciali non saranno più validi, si tornerà ai prezzi standard, oltre il 90% dei prodotti subirà un ulteriore aumento di prezzo per singolo articolo.

Una combinazione che rischia di amplificare ulteriormente l’impatto sul prezzo finale, soprattutto per chi stava pianificando un upgrade approfittando di offerte o promozioni stagionali.

In definitiva, dopo memoria e storage, anche alimentatori e dissipatori per CPU si preparano a entrare nella lista dei componenti colpiti dai rincari; un trend che conferma come il boom dell’intelligenza artificiale e l’aumento dei costi delle materie prime stiano ridisegnando in profondità il mercato hardware.

Chi sta pensando di assemblare un nuovo PC o di aggiornare la propria configurazione, farebbe bene a tenere d’occhio le tempistiche, perché nei prossimi mesi i prezzi potrebbero salire ulteriormente; sarà necessario valutare con attenzione se anticipare gli acquisti o pazientare ancora un po’, sperando in un’inversione di tendenza che, al momento, appare tutt’altro che scontata.