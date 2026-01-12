Dopo la promo di inizio anno, il colosso dell’e-commerce AliExpress torna con una nuova campagna promozionale chiamata Offerte invernali, proposta nel cuore del mese di gennaio e pensata per stuzzicare i potenziali clienti con tantissime offerte nella stagione più fredda dell’anno.

Questa promozione, attiva dalla mezzanotte di lunedì 12 gennaio 2026 alle 23:59 di domenica 18 gennaio 2026, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci! Andiamo a scoprire tutti i dettagli, un ulteriore modo per risparmiare e alcuni esempi di prodotti in offerta.

Partono le “Offerte invernali” di AliExpress: ecco i dettagli della promo

Già dalla mezzanotte di lunedì 12 gennaio 2026 e fino alle 23:59 di domenica 18 gennaio 2026, sul portale di AliExpress è disponibile una nuova campagna promozionale, con cui l’e-commerce cinese vuole coccolarci nel periodo più freddo dell’anno, chiamata Offerte invernali: Fino al 60% di sconto.

La promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartphone, tablet e smartwatch anche di marchi molto noti), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 60 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon WDIT02 o TUTTOA02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon WDIT04 o TUTTOA04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 29 euro Coupon WDIT07 o TUTTOA07 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 49 euro Coupon WDIT10 o TUTTOA10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon WDIT15 o TUTTOA15 – per ottenere 15 euro di sconto su un ordine minimo di 109 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 109 euro Coupon WDIT20 o TUTTOA20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 159 euro Coupon WDIT30 o TUTTOA30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 249 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 249 euro Coupon WDIT45 o TUTTOA45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 369 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 369 euro Coupon WDIT60 o TUTTOA60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 499 euro.

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto, potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni coupon potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

In aggiunta, pagando tramite l’app di Klarna (anche a rate), è possibile ottenere un cashback del 6,5% sul totale dell’ordine (nello specifico, sul totale del carrello su cui sono già stati calcolati sconto e valore dei coupon).

Termini e condizioni della promozione “Offerte invernali – Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Offerte invernali – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 12 gennaio 2026 alle 23:59 di domenica 18 gennaio 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).

Ecco alcuni prodotti in offerta per le Offerte invernali di AliExpress

Come anticipato, la promo Offerte invernali – Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili, action cam e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.