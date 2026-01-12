Dopo la promo di inizio anno, il colosso dell’e-commerce AliExpress torna con una nuova campagna promozionale chiamata Offerte invernali, proposta nel cuore del mese di gennaio e pensata per stuzzicare i potenziali clienti con tantissime offerte nella stagione più fredda dell’anno.

Questa promozione, attiva dalla mezzanotte di lunedì 12 gennaio 2026 alle 23:59 di domenica 18 gennaio 2026, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci! Andiamo a scoprire tutti i dettagli, un ulteriore modo per risparmiare e alcuni esempi di prodotti in offerta.

Partono le “Offerte invernali” di AliExpress: ecco i dettagli della promo

Già dalla mezzanotte di lunedì 12 gennaio 2026 e fino alle 23:59 di domenica 18 gennaio 2026, sul portale di AliExpress è disponibile una nuova campagna promozionale, con cui l’e-commerce cinese vuole coccolarci nel periodo più freddo dell’anno, chiamata Offerte invernali: Fino al 60% di sconto.

La promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartphone, tablet e smartwatch anche di marchi molto noti), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 60 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

  • Coupon WDIT02 o TUTTOA02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro
  • Coupon WDIT04 TUTTOA04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro
  • Coupon WDIT07 o TUTTOA07 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro
  • Coupon WDIT10 o TUTTOA10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro
  • Coupon WDIT15 o TUTTOA15 – per ottenere 15 euro di sconto su un ordine minimo di 109 euro
  • Coupon WDIT20 TUTTOA20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro
  • Coupon WDIT30 o TUTTOA30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 249 euro
  • Coupon WDIT45 TUTTOA45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 369 euro
  • Coupon WDIT60 o TUTTOA60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 499 euro.

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto, potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni coupon potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

In aggiunta, pagando tramite l’app di Klarna (anche a rate), è possibile ottenere un cashback del 6,5% sul totale dell’ordine (nello specifico, sul totale del carrello su cui sono già stati calcolati sconto e valore dei coupon).

Termini e condizioni della promozione “Offerte invernali – Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Offerte invernali – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 12 gennaio 2026 alle 23:59 di domenica 18 gennaio 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

  • Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
  • I codici non sono validi per i prodotti virtuali.
  • I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.
  • I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.
  • I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).

Tutte le offerte della promo Offerte invernali (gennaio 2026) di AliExpress

Ecco alcuni prodotti in offerta per le Offerte invernali di AliExpress

Come anticipato, la promo Offerte invernali – Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili, action cam e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Tutte le offerte della promo Offerte invernali (gennaio 2026) di AliExpress

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso,  delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.

