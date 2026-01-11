Xiaomi continua ad espandere la propria offerta di elettrodomestici per la casa a marchio Mijia, lanciando sul mercato cinese il nuovo frigorifero con configurazione a doppia porta Mijia Refrigerator Side-by-Side 636L, aggiornamento della precedente versione da 610 litri di capacità.

Questo frigorifero, pensato per le esigenze delle famiglie numerose, punta a combinare un elevato volume di carico (636 litri) con tecnologie avanzate di conservazione e funzionalità smart, garantendo al contempo un funzionamento silenzioso e una notevole efficienza energetica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Xiaomi lancia il Mijia Refrigerator Side-by-Side 636L

Il nuovo Mijia Refrigerator Side-by-Side 636L si presenta con un design a doppia porta, caratterizzato da una finitura scura che richiama la pietra naturale e gli conferisce un aspetto tale da permettergli di integrarsi perfettamente negli ambienti domestici moderni.

Come suggerito dallo stesso nome, il frigorifero dispone di una capacità totale di 636 litri, suddivisa in 394 litri di vano frigorifero e in 242 litri di vano congelatore. L’organizzazione interna è ottimizzata grazie a 18 zone di stoccaggio indipendenti che includono ripiani in vetro (regolabili) e ampi balconcini disposti in doppia file sulle porte, permettendo una gestione flessibile dello spazio interno.

Le porte sono state progettate per massimizzare la praticità: esse possono aprirsi a 90 gradi, consentendo l’estrazione completa dei cassetti anche nel caso in cui l’elettrodomestico sia posizionato a ridosso di una parete.

No Frost, tanta potenza ma consumi e rumorosità al minimo

Il frigorifero sfrutta un sistema di circolazione dell’aria a 360 gradi con tecnologia No Frost, utile perché assicura che la temperatura si diffonda internamente in maniera uniforme e perché previene la formazione di ghiaccio.

Cuore del Mijia Refrigerator Side-by-Side 636L è un compressore inverter (garantito 10 anni da Xiaomi) abbinato a quattro sensori di temperatura che monitorano costantemente le condizioni interne per minimizzare le fluttuazioni termiche.

Nonostante la grande potenza, che permette di congelare fino a 10 kg di cibo in appena 12 ore, l’elettrodometico è in grado di consumare poca energia: parliamo di 0,95 kWh al giorno e ciò, in Cina, gli è valso la Classe 1 nella scala di efficienza energetica. Dal punto di vista dell’inquinamento acustico, abbiamo a che fare con un dispositivo super silenzioso, con una rumorosità di soli 34 dB.

Sistema di purificazione agli ioni di argento

Un’altra delle peculiarità di Xiaomi Mijia Refrigerator Side-by-Side 636L è l’adozione di un sistema di purificazione agli ioni d’argento che copre l’intera area interna, agendo sia nel vano frigorifero che nel vano congelatore.

Il colosso cinese dichiara che questo sistema abilita un tasso di efficienza antibatterica del 99,99% contro i batteri comuni e un tasso di deodorizzazione del 99%, prevenendo così la contaminazione degli odori tra i diversi alimenti.

Per quanto concerne i materiali interni, il team di prodotto ha optato per materiali che vantano una resistenza alla muffa di “grado zero” (non attira la muffa ma contiene additivi che impediscono attivamente alle spore di germinare), offrendo un ambiente più salubre per la conservazione degli alimenti.

Funzioni smart, tra domotica e aggiornamenti via OTA

Come da tradizione per i prodotti della famiglia Mijia, anche il Mijia Refrigerator Side-by-Side 636L offre una profonda integrazione smart con tutto l’ecosistema targato Xiaomi.

Attraverso l’app Mi Home, gli utenti possono gestire il dispositivo da remoto, regolando la temperatura e selezionando la modalità di raffreddamento direttamente dallo smartphone. Inoltre, abbiamo il supporto ai comandi vocali tramite l’assistente Xiao AI (disponibile esclusivamente in Cina).

Alla stregua di tutti i dispositivi moderni, anche questo elettrodomestico supporta gli aggiornamenti software via OTA, garantendo che le funzionalità smart possano essere migliorate nel tempo dall’azienda.

Disponibilità e prezzo del Mijia Refrigerator Side-by-Side 636L

Il nuovo Xiaomi Mijia Refrigerator Side-by-Side 636L sarà ufficialmente in vendita sul mercato cinese a partire dal 15 gennaio 2026 al prezzo di 1.899 yuan (pari a circa 234 euro al cambio attuale).

Xiaomi non ha diffuso informazioni relative a un’eventuale commercializzazione di questo frigorifero al di fuori del mercato di casa: le speranze non sono molte ma, visto il debutto della gamma Mijia sul mercato Global avvenuta qualche mese fa, potrebbero esserci sorprese. Nel caso in cui dovessero arrivare indicazioni in tal senso, provvederemo ad aggiornarvi.