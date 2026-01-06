In un mondo dove gli assistenti vocali, le fotocamere e gli schermi OLED dominano le nostre case, il Mui Board Gen 2 rappresenta un ritorno alla calma. Dall’esterno, sembra nient’altro che una tavoletta di legno, liscia e minimalista, che si anima solo quando necessario con una delicata luce a LED. Nessuna interfaccia invadente, nessuna sveglia luminosa sul comodino: solo un oggetto che si integra perfettamente con l’arredamento.

L’idea alla base del progetto di Mui Lab è semplice e, al tempo stesso, affascinante: portare la tecnologia nella quotidianità in modo discreto, naturale e non ansiogeno. E proprio per questo motivo, la seconda generazione del pannello è pensata anche come strumento per migliorare la qualità del sonno.

Tracciamento del sonno senza wearable

La novità più interessante si chiama Mui Calm Sleep Platform, un sistema che sfrutta sensori radar a onde millimetriche (mmWave) per monitorare il sonno senza la necessità di indossare smartwatch, fasce o anelli. Il pannello è in grado di rilevare i movimenti, la respirazione e persino la postura durante la notte, offrendo una fotografia accurata delle fasi del riposo.

Questa tecnologia, già apparsa in forma sperimentale su pochi prodotti commerciali, promette prestazioni quasi paragonabili a quelle di un elettroencefalogramma (EEG), ma con la comodità di un sistema totalmente contactless. In pratica, basta avere il Mui Board installato vicino al letto per ottenere un monitoraggio continuo e silenzioso, senza sensori da indossare o app da consultare compulsivamente al mattino.

Non solo dati, ma benessere

Quello che differenzia la Calm Sleep Platform da molti sistemi di sleep tracking è l’approccio olistico. Anziché trasformare il sonno in un insieme di grafici e punteggi, il sistema punta a “educare” l’ambiente per favorire un riposo naturale.

Durante la notte, il pannello può regolare automaticamente la luce ambientale, suggerire esercizi di stretching serali o rilevare segnali di stress e stanchezza vocale per invogliare l’utente a rallentare e prendersi una pausa. Tutto questo avviene in modo discreto, attraverso interazioni luminose o vocali, senza l’ansia di numeri e statistiche.

Sensori aggiuntivi e controlli gestuali

La seconda parte dell’aggiornamento riguarda i nuovi sensori mmWave aggiuntivi, che rendono il Mui Board ancora più versatile. Grazie a questa integrazione, sarà possibile controllare la domotica di casa con semplici gesti dell’aria: spegnere la luce, posticipare la sveglia o regolare la temperatura con un movimento della mano.

Il concetto ricorda i primi esperimenti di gesture control visti su smartphone e altoparlanti smart, ma in questo caso trova un’applicazione più elegante e funzionale. Immaginate, ad esempio, di voler disattivare l’allarme mattutino con un semplice gesto al buio, senza dover toccare nulla: il pannello recepisce il movimento e reagisce istantaneamente.

Verso un nuovo tipo di casa intelligente

Questo approccio evidenzia la filosofia di Mui Lab, che punta su un’interazione “calma” e naturale fra utente e tecnologia. Piuttosto che riempire la casa di schermi e notifiche, l’obiettivo è costruire un ecosistema domestico empatico, capace di leggere il contesto e adattarsi al nostro ritmo quotidiano.

La Mui Board Gen 2, compatibile con Matter e con i principali sistemi di automazione domestica, vuole essere il cuore discreto della smart home: una sorta di regista silenzioso che gestisce luci, temperatura e routine senza richiedere attenzione costante.

Disponibilità e prospettive

Secondo le dichiarazioni dell’azienda, le nuove funzionalità di tracciamento del sonno e controllo gestuale basate su radar mmWave saranno rilasciate entro la fine dell’anno. Inizialmente, il sistema si affiderà a sensori di terze parti, ma Mui Lab ha già anticipato una versione modificata del pannello con sensori integrati, mostrata in anteprima al CES di Las Vegas.

Se le promesse verranno mantenute, il Mui Board potrebbe diventare uno degli esempi più concreti di come design, tecnologia e benessere possano convivere senza attriti: un dispositivo capace di rendere la casa intelligente non solo più “smart”, ma anche più umana.