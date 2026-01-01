Il colosso dell’e-commerce AliExpress torna a proporre la interessante (e ricorrente) campagna promozionale Choice Day, pensata per celebrare l’arrivo del nuovo mese e, in questo caso specifico, il nuovo anno, dato che oggi è ufficialmente iniziato il 2026.

Questa promozione, attiva dalla mezzanotte di giovedì 1 gennaio 2026 alle 23:59 di mercoledì 7 gennaio 2026, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci! Andiamo a scoprire tutti i dettagli, un’altra iniziativa e alcuni esempi dei prodotti in offerta.

AliExpress “Choice Day” (gennaio 2026): tutti i dettagli della promo

Già dalla mezzanotte di giovedì 1 gennaio 2026 e fino alle 23:59 di mercoledì 7 gennaio 2026, sul portale di AliExpress torna un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per accogliere il nuovo mese, chiamata Choice Day – Fino al 60% di sconto e accompagnata dal claim “Nuovo anno, nuove offerte“.

La promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch, console e mini PC anche di marchi molto noti), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 60 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon CDIT02 o ITCD02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon CDIT04 o ITCD04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 29 euro Coupon CDIT07 o ITCD07 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 49 euro Coupon CDIT09 o ITCD09 – per ottenere 9 euro di sconto su un ordine minimo di 69 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 69 euro Coupon CDIT13 o ITCD13 – per ottenere 13 euro di sconto su un ordine minimo di 99 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 99 euro Coupon CDIT20 o ITCD20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 159 euro Coupon CDIT25 o ITCD25 – per ottenere 25 euro di sconto su un ordine minimo di 209 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 209 euro Coupon CDIT40 o ITCD40 – per ottenere 40 euro di sconto su un ordine minimo di 329 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 329 euro Coupon CDIT55 o ITCD55 – per ottenere 55 euro di sconto su un ordine minimo di 459 euro

o – per ottenere su un ordine minimo di 459 euro Coupon CDIT60 o ITCD60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 529 euro

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto, potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni coupon potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

In aggiunta, pagando con Klarna (anche a rate), è possibile usufruire di altri due sconti cumulabili col resto delle offerte: 5 euro di sconto su un acquisto minimo di 80 euro; 10 euro sconto su un acquisto minimo di 150 euro.

Termini e condizioni della promozione “Choice Day – Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Choice Day – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di giovedì 1 gennaio 2026 fino alle 23:59 di mercoledì 7 gennaio 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).

Ecco alcuni prodotti in offerta per il Choice Day di AliExpress

Come anticipato, la promo Choice Day (gennaio 2026) – Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili, console, action cam e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.