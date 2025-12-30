HUAWEI continua a lavorare sul software dei suoi smartwatch più recenti e, come spesso accade con la serie GT, lo fa introducendo funzionalità pensate soprattutto per chi utilizza questi dispositivi anche in ambito sportivo; in queste ore infatti, HUAWEI Watch GT 6 e Watch GT 6 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software, identificato dalla versione 6.0.0.173, che porta con sé alcune interessanti novità e una serie di miglioramenti mirati.

Parliamo di due modelli lanciati in Europa a settembre di quest’anno, arrivati sul mercato con diversi affinamenti rispetto alla precedente generazione Watch GT 5 e che continuano ora a essere supportati con update piuttosto sostanziosi.

Tante novità per i HUAWEI Watch GT 6 con l’ultimo update

La novità più rilevante introdotta con l’aggiornamento 6.0.0.173 è senza dubbio la cadenza virtuale in tempo reale, una nuova metrica pensata specificamente per i ciclisti outdoor. Questa funzione consente di stimare il ritmo di pedalata basandosi sui dati raccolti dallo smartwatch, offrendo così un’informazione aggiuntiva utile durante l’allenamento, anche in assenza di sensori esterni dedicati.

Si tratta di un’aggiunta che va a rafforzare ulteriormente il profilo sportivo dei Watch GT 6, rendendoli ancora più completi per chi pratica ciclismo in modo regolare e desidera monitorare parametri senza dover necessariamente ricorrere ad accessori aggiuntivi.

HUAWEI ha inoltre migliorato il monitoraggio della salute in alta quota, un aspetto spesso sottovalutato ma particolarmente importante per chi pratica attività fisica in montagna o si trova frequentemente a quote elevate. Con il nuovo aggiornamento, dati come frequenza cardiaca e livello di SpO2 vengono utilizzati in modo più efficace per attivare avvisi legati a potenziali problemi di adattamento all’altitudine.

Un miglioramento che punta ad aumentare la sicurezza dell’utente e a fornire indicazioni più puntuali in situazioni potenzialmente critiche, soprattutto durante sforzi prolungati.

Il changelog dell’aggiornamento 6.0.0.173 cita anche una ottimizzazione della funzione di riproduzione musicale, anche se HUAWEI non entra nello specifico delle modifiche apportate. A questo si affianca una visualizzazione migliorata dell’ora per la cronologia degli accessi per coloro che utilizzano lo smartwatch come chiave dell’auto e chiave smart lock all’interno dell’app HUAWEI Health, un piccolo affinamento che va a rendere l’esperienza complessiva più accurata.

Non manca poi un intervento sulla connettività con auricolari di terze parti, che dovrebbe risultare più stabile e affidabile dopo l’aggiornamento. Infine, come spesso accade, HUAWEI segnala anche un’ottimizzazione generale della stabilità del sistema in determinate situazioni, senza però specificare quali.

Secondo quanto riportato, la versione software 6.0.0.173 risulta in distribuzione a livello globale per gli utenti di HUAWEI Watch GT 6 e Watch GT 6 Pro; il rilascio potrebbe non essere immediato per tutti e richiedere ancora un po’ di pazienza prima di raggiungere ogni dispositivo. Resta ora da capire come si comporteranno queste novità nell’uso quotidiano, in particolare la cadenza virtuale nel ciclismo e i nuovi avvisi legati all’alta quota.