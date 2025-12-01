Si chiama Smart Hanhan ed è il primo animale domestico da compagnia emotivo basato sull’intelligenza artificiale di HUAWEI, lanciato dal colosso cinese in occasione dell’evento di presentazione degli smartphone della serie HUAWEI Mate 80.

E se vi state chiedendo se si tratti di un dispositivo che potrebbe mai avere un mercato, vi basti sapere che è stato messo in vendita su Vmall a 399 yuan (pari, al cambio, a circa 50 euro) e tutte e tre le varianti di colore sono andate esaurite subito dopo la pubblicazione dell’annuncio.

Cosa può fare HUAWEI Smart Hanhan

Il nuovo device del colosso cinese non è altro che un simpatico peluche di dimensioni contenute (80 x 68 x 82 mm) e leggero (appena 140 grammi), che può contare su un morbido tessuto con silicone, plastica ed elettronica interna, il tutto con un unico obiettivo: divenire rapidamente per il suo possessore un compagno confortevole ed espressivo.

Un ruolo fondamentale viene giocato dall’intelligenza artificiale, in quanto HUAWEI ha deciso di puntare su un sistema basato sul modello Xiaoyi, capace di supportare conversazioni naturali e consapevoli delle emozioni, rilevare cambiamenti di tono e altri segnali emotivi, in modo da rendere le risposte personali.

E così Smart Hanhan è in grado di rispondere agli input esterni (come la voce, il tocco, i movimenti, ecc.) e fornire reazioni specifiche.

Compatibile con gli smartphone HUAWEI con HarmonyOS 5.0 (o versioni successive), inclusi i modelli appena lanciati ovviamente, Smart Hanhan si connette al telefono per creare una sorta di diario, che registra gli scambi emotivi e le interazioni quotidiane con l’utente.

HUAWEI lancia Smart Hanhan, un peluche emotivo con IA 10
HUAWEI lancia Smart Hanhan, un peluche emotivo con IA 11
HUAWEI lancia Smart Hanhan, un peluche emotivo con IA 12

Al momento non si sa se sarà lanciato anche in Europa ma potete visitare la pagina dedicata su Vmall seguendo questo link.

