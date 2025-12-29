Il momento giusto per mettere le mani sul tablet definitivo è finalmente arrivato. Dopo mesi di attesa, l’Apple iPad Pro 13” (M5) raggiunge un nuovo minimo storico grazie a una nuova offerta su Amazon. Per professionisti, creativi e per chiunque cerchi prestazioni senza compromessi, questa è un’opportunità da non sottovalutare. Il dispositivo, nella sua configurazione da 256 GB Wi-Fi, scende a 1.369€, con un risparmio netto di 100€ sul prezzo di listino. Un calo di prezzo significativo per un prodotto di fascia altissima appena lanciato, che lo rende ancora più desiderabile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo tablet un vero e proprio mostro di potenza e i dettagli dell’offerta in corso.

Apple iPad Pro 13” (M5): potenza M5 e display Ultra Retina XDR

Apple iPad Pro 13” (M5) non è semplicemente un tablet, ma una vera e propria workstation portatile, progettata per superare i limiti della creatività e della produttività. Il cuore pulsante del dispositivo è il rivoluzionario chip M5, un processore che garantisce un balzo prestazionale notevole. Con una CPU a 9-core e una GPU a 10-core, abbinate a un Neural Engine a 16-core, questo iPad è in grado di gestire con estrema fluidità applicazioni complesse come l’editing video in 4K, la modellazione 3D e il fotoritocco professionale.

Il display è un altro punto di forza assoluto. Parliamo di un pannello Ultra Retina XDR da 13 pollici, una tecnologia che offre una luminosità e un contrasto eccezionali, con una precisione cromatica pensata per i professionisti dell’immagine. La tecnologia ProMotion adatta dinamicamente il refresh rate fino a 120Hz, garantendo una fluidità impeccabile durante lo scrolling, il disegno con Apple Pencil o le sessioni di gioco.

Il comparto fotografico è altrettanto curato, con una fotocamera posteriore da 12MP e un sistema di fotocamere frontali TrueDepth che, oltre a garantire videochiamate di alta qualità, abilita il Face ID. La presenza dello scanner LiDAR migliora esponenzialmente le esperienze in realtà aumentata e ottimizza la messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione. Altre specifiche chiave includono:

Memoria interna : 256 GB nella versione in offerta, ideale per archiviare progetti, documenti e app pesanti.

: nella versione in offerta, ideale per archiviare progetti, documenti e app pesanti. Autonomia : Una batteria progettata per durare un’intera giornata lavorativa, supportando sessioni di lavoro intense senza interruzioni.

: Una batteria progettata per durare un’intera giornata lavorativa, supportando sessioni di lavoro intense senza interruzioni. Design : L’iconico corpo unibody in alluminio, nella colorazione Nero siderale , conferisce un aspetto elegante e premium, mantenendo un profilo sottile e leggero.

: L’iconico corpo unibody in alluminio, nella colorazione , conferisce un aspetto elegante e premium, mantenendo un profilo sottile e leggero. Sistema Operativo: iPadOS, ottimizzato per sfruttare al massimo le capacità multitasking del dispositivo.

L’offerta su Amazon: come approfittarne

Questa promozione rende l’acquisto di Apple iPad Pro 13” (M5) un ottimo alleato, soprattutto per chi attendeva il primo calo di prezzo significativo. L’offerta è disponibile su Amazon e riguarda specificamente il modello con connettività Wi-Fi e taglio di memoria da 256 GB, nella colorazione Nero siderale.

Il prezzo di listino ufficiale per questa configurazione è di 1.469€. Grazie allo sconto attuale, è possibile acquistarlo a 1.369€, con un risparmio immediato di 100€. Si tratta di un’occasione interessante per accedere a un dispositivo top di gamma, la cui svalutazione è notoriamente lenta nel tempo. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’opportunità. La vendita è gestita direttamente da Amazon, garantendo spedizioni rapide e un eccellente servizio di assistenza clienti.

