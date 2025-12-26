Chi dice che per avere uno smartwatch completo di GPS, display AMOLED e un’autonomia di 10 giorni sia necessario spendere oltre 100€? Amazfit Active 2 smentisce questa convinzione, soprattutto oggi. Grazie alla promozione Sconto NO IVA di MediaWorld, questo wearable diventa un’opportunità quasi irripetibile, scendendo a un prezzo che lo posiziona come un vero e proprio best-buy nella sua categoria. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi cerca un dispositivo affidabile senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa imperdibile offerta.

Amazfit Active 2: il concentrato di tecnologia che non ti aspetti

Amazfit Active 2 si presenta come un dispositivo sorprendentemente curato per la sua fascia di prezzo. La cassa con lunetta in acciaio e il vetro 2.5D conferiscono un aspetto premium, difficile da trovare in questa categoria. Il cuore pulsante è il display AMOLED da 1,32 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel e una luminosità di picco di ben 2.000 nit, che garantisce una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca, la dotazione di sensori è completa e affidabile: il nuovo BioTracker 6.0 monitora con precisione la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), affiancato da accelerometro, giroscopio, sensore di temperatura e altimetro barometrico.

Le funzionalità smart sono gestite dal sistema operativo Zepp OS 4.5, fluido e reattivo, che integra l’assistente vocale Zepp Flow per interagire con le notifiche. La presenza di speaker e microfono permette inoltre di rispondere alle chiamate Bluetooth direttamente dal polso. Per gli sportivi, le sorprese non mancano:

GPS integrato : Supporto a 5 sistemi satellitari (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, IRNSS) per un tracciamento rapido e accurato.

: Supporto a 5 sistemi satellitari (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, IRNSS) per un tracciamento rapido e accurato. Oltre 160 modalità sportive : Dal nuoto (impermeabilità 5 ATM) agli sport invernali, con riconoscimento automatico di numerosi esercizi in palestra.

: Dal nuoto (impermeabilità 5 ATM) agli sport invernali, con riconoscimento automatico di numerosi esercizi in palestra. Mappe offline : Possibilità di scaricare mappe per la navigazione direttamente sull’orologio, una funzione solitamente riservata a modelli ben più costosi.

: Possibilità di scaricare mappe per la navigazione direttamente sull’orologio, una funzione solitamente riservata a modelli ben più costosi. Zepp Coach: Un allenatore virtuale che crea piani di allenamento personalizzati in base alle prestazioni.

L’autonomia si attesta su ottimi livelli: con un uso tipico si raggiungono facilmente i 10 giorni, mentre con un utilizzo più intenso e GPS attivo si copre senza problemi un’intera settimana.

L’offerta sconto NO IVA da cogliere al volo

L’opportunità di acquistare Amazfit Active 2 a un prezzo così vantaggioso è offerta da MediaWorld nell’ambito della sua promozione Sconto NO IVA. Il prezzo di listino di 99,90€ viene abbattuto fino a raggiungere l’incredibile cifra di 61,46€, con un risparmio netto di 38,44€, che corrisponde a uno sconto effettivo del 38%. Il ribasso del viene applicato automaticamente al carrello, a condizione che l’acquisto sia effettuato tramite l’APP MediaWorld e l’utente sia in possesso della carta fedeltà MW Club (l’adesione è gratuita e immediata). Questa promozione abbassa notevolmente il prezzo finale dei modelli elencati, rappresentando un’occasione per chi desidera fare regali tecnologici senza spendere cifre elevate. La registrazione al programma fedeltà è completamente gratuita e può essere fatta in pochi minuti direttamente dall’app o dal sito. Applicando queste condizioni, si attiverà uno sconto automatico extra del 15% al carrello.

